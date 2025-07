El Parlament vota a favor de blindar l'atenció ginecològica a l'Hospital de Berga

La sessió ordinària d'aquest dijous de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha donat llum verda a tres propostes de resolució que tenen per objectiu blindar els serveis de ginecologia i obstetrícia a l'Hospital de Berga. Han estat elaborades pels grups de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i totes tres han estat aprovades.

L'ordre del dia de la comissió constava de tres punts dirigits a garantir l'atenció ginecològica i obstètrica al centre hospitalari comarcal. Les propostes de resolució partien de les demandes fetes des de la plataforma Parim i Vivim al Berguedà, arrel de la polèmica per una suposada amenaça de supressió de serveis sorgida en una reunió de treball amb el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sànchez. El debat va traspassar el teixit social i va mobilitzar els estaments polítics locals i comarcals, que en tot moment es van posicionar en contra de qualsevol detriment de l'atenció de l'àrea a l'Hospital de Berga.

El primer text defensat ha estat el de la CUP, on la diputada Maria Pilar Castillejo ha exposat que "el servei de ginecologia i obstetrícia garanteix la salut sexual i reproductiva de les dones de la comarca", aportant una atenció que prioritza "la proximitat i la seguretat de les dones, mares i nadons". Així, ha reforçat els motius incidint que "en un context de profund desequilibri territorial, i en el qual el despoblament del món rural és un repte pendent, la garantia de serveis públics de proximitat és un element tan important com imprescindible".

Per part de Junts, Noemí Nieto ha exposat que "defensem l'enfortiment i el manteniment dels serveis sanitaris a tot el territori i una cartera bàsica a totes les comarques", precisant que aquesta demanda té molt sentit al Berguedà, "que en aquests moments té una amenaça de pèrdua de serveis essencials". "No podem permetre que es retalli cap servei fonamental, com el de les urgències de ginecologia i obstetrícia, o l'atenció als parts", ha reivindicat.

La tercera i última proposició ha estat elaborada per ERC, sobre la qual Tània Verge ha recordat que "hi ha un ple suport des de la comarca a aquesta reivindicació", i assegurant que "compartim la preocupació". "Cal vetllar perquè es mantingui la decisió de preservar el servei i, a més, es reforci l'atenció de la salut sexual i reproductiva al Berguedà", ha sentenciat.

Aprovats, amb matisos

Malgrat que els tres textos s'hagin aprovat finalment, incloent-hi les vuit resolucions de la CUP, les sis de Junts i les sis d'ERC, el procediment no ha estat senzill. D'entrada, el grup del PSC ha explicat les seves esmenes sobre alguns dels punts. "Coincidim amb la necessitat que es continuï prestant el servei", ha apuntat el socialista Cristòfol Gimeno, qui ha contradit que en algun moment s'hagi plantejat un tancament. "En cap cas, des de la Regió Sanitària Central s'ha traslladat la voluntat de tancar res", ha asseverat, incidint que "possiblement, es va parlar que s'havia de reestructurar i analitzar la situació del servei de ginecologia i obstetrícia al Berguedà".

També han fet algunes apreciacions contràries des dels grups del PP i Vox. Des dels primers, la diputada Belén Pajares ha compartit l'acord general del grup amb el fonament de les demandes, tot i desvincular-se del "deliri del que és públic", matisant que no és garantia de bona gestió, i suggerint que cal reformular l'estratègia per a la fidelització dels professionals a Catalunya, on el requisit de la llengua va en detriment de l'arribada de més personal. María Elisa García, per part dels segons, s'ha mostrat "a favor dels punts que parlin de millorar la qualitat assistencial a Berga", i en contra de tot el que faci referència dels drets sexuals i reproductius i dels punts que "menystinguin els professionals més enllà de les llevadores".

En darrera instància, David Cid, portaveu dels Comuns, ha posat de manifest que "compartim les demandes", pel fet que "les propostes recullen la necessitat de mantenir el servei a la ciutat de Berga". "El sentiment de la comissió ha de ser en línia amb el que planteja la ciutadania de Berga", ha conclòs. Amb tot, el president de la Comissió de Salut, Carles Campuzano, ha procedit a la votació en la qual els 20 punts han tirat endavant, si bé molts s'han votat per separat i han comptabilitzat vots en contra i alguna abstenció. Res que hagi impedit que els tres textos hagin rebut llum verda, íntegrament.

Les resolucions

Els 20 punts de les tres propostes van en la línia dels arguments i neguits expressats per la plataforma Parim i Vivim al Berguedà. Des de la CUP, han plasmat la necessitat de "descartar qualsevol mesura el tancament o la reducció del servei de ginecologia i obstetrícia", apostant per un reforç del servei buscant aliances amb altres hospitals públics. També ha demanat que s'expliciti la continuïtat de l'activitat a la sala de parts i el reforç del paper de les llevadores. En definitiva, han reivindicat un servei sanitari públic i de qualitat al Berguedà, que sigui transparent amb la ciutadania.

Les demandes de Junts s'adrecen a exigir el manteniment de l'atenció d'urgències ginecològiques i obstètriques, i també la sala de parts. També sol·licita el foment del treball en xarxa i l'atenció complementària als centres de primària per evitar el desplaçament de la població del territori, emprant també recursos digitals. Finalment, demanen que es promogui "la participació de les comunitats locals en la presa de decisions per adaptar els serveis sanitaris a les necessitats reals del territori".

En darrera instància el text d'Esquerra es mostra a favor de reforçar el treball en xarxa, reforçar els equips professionals i recursos materials de l'Hospital de Berga i els centres d'atenció primària per evitar desplaçaments a la ciutadania, i millorar el model d'atenció ginecològica i obstètrica a la comarca. Des d'ERC també emfatitzen la necessitat d'implementar millores en l'equipament i instal·lacions de l'hospital comarcal, amb la possibilitat d'incloure en la cartera el servei d'atenció a parts no medicalitzats de baix risc. Finalment, són partidaris d'incorporar la veu local en la presa de decisions.

Els tres textos s'unificaran en una sola resolució i es traslladaran al Govern de la Generalitat, per instar-los al seu compliment.