El PSC considera que la central reversible de la Baells «serà un motor de progrés per al Berguedà»

L'executiva i el consell polític del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al Berguedà considera que el projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells és una "oportunitat estratègica" a la comarca. Així ho han afirmat des de la formació en un comunicat de premsa, després d'haver analitzat la documentació de l'avantprojecte i pels tràmits ambientals, actualment en exposició pública.
"La central hidroelèctrica reversible de la Baells serà un motor de progrés per al Berguedà", afirmen els socialistes berguedans, definint la iniciativa de Verbund i E-Storagy (Capital Energy) com "un projecte positiu i transformador" a més de considerar-lo una ocasió imperdible "per reindustrialitzar la comarca i crear llocs de treball". "És una oportunitat històrica que arriba en un moment crucial per reactivar l'economia i assegurar un futur més pròsper i sostenible per a tot el Berguedà", asseveren.
D'aquesta manera, el grup comença posant en relleu la proposta des del punt de vista mediambiental, assenyalant que "el projecte respecta l'entorn i no comportarà malbaratament d'aigua", resultant en una fórmula que "generarà energia renovable i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic". De fet, consideren que "es tracta d'un model tecnològic que pot ser un referent per a futures infraestructures energètiques reversibles a Catalunya".
A continuació, des del PSC posen en relleu la inversió que suposarà la posada en marxa de la central, citant els 400 milions d'euros previstos per a la construcció, amb uns treballs que, a més, "preveuen la creació de 500 llocs de treball directes i 1.200 llocs d'indirectes". Posteriorment, n'hi haurà una trentena de permanents per al funcionament de l'equipament, remarquen. D'aquesta xifra global, els socialistes incideixen en els "12 milions d'euros per als ajuntaments de la Nou, Cercs i Vilada a través de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres", a més dels 600.000 euros anuals que rebran els mateixos consistoris en impostos durant la seva vida útil i els 400.000 euros anuals que les empreses impulsores volen destinar per impulsar un fons per al desenvolupament a la comarca.
En relació amb el teixit productiu, la formació recalca que la central pot contribuir a reforçar el sector industrial, per exemple, impulsant la construcció d'una nova subestació elèctrica al Polígon d'Olvan. "Augmentaria la capacitat elèctrica disponible per a la indústria berguedana i optimitzarà el subministrament de tota la comarca", exposen, a la vegada que recorden que "la nova subestació serviria també per evacuar l'energia verda produïda a la central de la Baells". En darrera instància, els socialistes destaquen que "aquest projecte pot ajudar a fer realitat el desmuntatge de l'antiga central tèrmica de Cercs, que va tancar l'any 2011, però les seves instal·lacions no s'han desmantellat".
No és la primera vegada que el PSC del Berguedà fa públic el seu posicionament favorable respecte de la central. Fa poc més d'un any, el partit va compartir el primer comunicat al voltant de la iniciativa, avançant la seva opinió favorable. I, tretze mesos després, continuen sent l'única formació política present al Consell Comarcal del Berguedà i en diferents corporacions de la comarca que han deixat clar el seu posicionament respecte de la iniciativa.
Encara no fa una setmana, van ser les dues entitats ecologistes del Berguedà les quines van anunciar les al·legacions presentades per frenar l'avenç del projecte. Per la seva banda, els promotors van celebrar diferents presentacions a finals de setembre per compartir els detalls de la proposta. A més els ajuntaments de Vilada i la Nou de Berguedà s'han compromès a organitzar una consulta popular entre el veïnat per conèixer la seva opinió respecte del projecte.