Vilada celebrarà una consulta popular vinculant sobre la central reversible de la Baells

L'Ajuntament de Vilada ha posat en marxa els tràmits per celebrar una consulta popular no referendària per saber l'opinió de la ciutadania respecte del projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells. L'equip de govern es compromet a acatar el resultat i convertir el parer del veïnat en el posicionament institucional del consistori. És a dir, que convertirà la consulta en vinculant.
El motiu d'impulsar la consulta és que consideren que "aquesta és una qüestió que sobrepassa l'abast del mandat municipal i que és sobrevinguda respecte al programa electoral amb què es va concórrer a les darreres eleccions municipals", assenyalen en un comunicat de premsa. D'aquesta manera, la corporació local està treballant en la redacció d'una "pregunta clara, que fomenti el debat i permeti a la ciutadania expressar-se amb garanties, tant a favor com en contra del projecte".
Aquesta comunicació sorgeix l'endemà que Vilada acollís la presentació de l'avantprojecte per part de representants de Verbund i E-Storagy, empreses impulsores de la iniciativa. Des del consistori emfatitzen que, des dels primers contactes amb aquestes companyies i amb L'Energètica "ha volgut deixar molt clar quines eren les línies mediambientals que s'havien de complir en aquest projecte", tal com ja va expressar el consistori en un primer escrit.
Un exemple és que la línia elèctrica que haurà de comunicar la central amb la subestació d'Olvan no passi pel Picancel, una petició a la qual els promotors s'hi han compromès. També estan pendents de la possible nova carretera d'accés a la central, que es farà seguint el camí local de Vilada a la Nou i, per tant, transcorrerà pel terme municipal de Vilada. En aquest sentit, des de l'Ajuntament apunten que "Vilada patirà greus inconvenients de mobilitat i trànsit, especialment a la C-26, on es preveuen fins a 220 viatges de camió diaris durant les obres". Per això, creuen que "caldrà establir mesures de compensació pels veïns i veïnes de Vilada que en patiran les conseqüències" i que vagin més enllà de les taxes promeses en la presentació oficial del projecte a Berga, matisant que les quanties es repartiran principalment entre els municipis de Cercs i la Nou, segons la normativa vigent.
Per tot plegat, la corporació de Vilada assenyala que, un cop tingui accés a la totalitat del projecte preliminar, amb els detalls sobre les afectacions concretes al terme municipal esmentades, "convidarem a les empreses promotores, al col·lectiu Pla de Clarà Viu i el Grup de Defensa de la Natura a exposar les seves propostes pel futur del Pla de Clarà". A partir d'aquí, podran fer realitat la celebració de la consulta, havent ofert al veïnat tots els detalls i arguments necessaris.
Amb aquesta comunicació pública, l'Ajuntament de Vilada s'avança a la Nou, que si bé inicialment va plantejar la celebració d'una consulta, l'equip de govern no s'ha tornat a posicionar al voltant de la mateixa. Un fet que les entitats ecologistes han reclamat novament aquesta setmana. I també a Cercs, que en cap moment ha fet referència a la celebració d'un sufragi al municipi.