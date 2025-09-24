Els opositors a la central reversible de la Baells demanen una consulta vinculant

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i Clarà Viu, les agrupacions que s'oposen a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells, demanen que es convoqui una consulta vinculant a la Nou de Berguedà. En un comunicat, exigeixen que el resultat sigui respectat per les empreses promotores i les administracions. En aquest sentit, recorden que el consistori i l'alcalde ja es van comprometre a celebrar una consulta en el passat.
En l'escrit, els ecologistes critiquen que es tracti d'un projecte "altament especulatiu". Els grups signataris lamenten que es tracti d'una obra "faraònica" i "extremadament agressiva" amb el territori. També la titllen de "perillosa" en el seu desenvolupament, per la situació hídrica i d'escassetat d'aigua, i també pels riscos geològics.
Les agrupacions consideren que l'acte d'aquest dimarts a càrrec de Verbund i E-Storagy a la Nou suposa "una mostra enorme de menyspreu cap als veïns", assegurant que les explicacions que es van donar van ser "parcials" i, en cap cas, es va parlar dels "riscos" ni els impactes negatius del projecte. "S'ha arribat a dir amb condescendència que La Nou li ha tocat la loteria, menyspreant totalment el patrimoni natural del municipi i les preocupacions dels veïns", assenyalen.
D'aquesta manera acusen l'Ajuntament de La Nou, el Consell Comarcal del Berguedà, la Generalitat i el govern espanyol d'haver posat "la catifa vermella" perquè el projecte tiri endavant sense tenir en compte la població local. Al voltant d'això, critiquen l'absència de l'alcalde de la Nou a l'acte celebrat ahir.