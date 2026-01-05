El Berguedà es lleva emblanquinat la vigília de Reis

El primer regal al Berguedà, com al conjunt de la Catalunya interior, ha estat en forma de neu. La precipitació, malgrat que minsa, ha deixat postals de pobles emblanquinats que no es veien des de fa temps en municipis del centre i el baix Berguedà. També cap al nord, on estan més avesats.
Teulades, arbrat, cotxes i mobiliari urbà és testimoni d'una nevada que a estones encara cau, com a la capital, Berga. Mateix panorama tenen en poblacions com Gironella, Puig-reig o Casserres. En la darrera, han patit afectacions a l'agenda, com la suspensió de la Fira de Reis prevista per aquest matí.
I des de les administracions locals i comissions organitzadores estan pendents de la predicció i l'avenç meteorològic, pel fet que d'aquí a unes hores han de donar inici les tradicionals Cavalcades de Reis per tota la comarca. L'expectativa és que es puguin desenvolupar amb normalitat, això sí, amb molt fred. Caldrà que els nens i nenes s'abriguin de valent per anar-los a esperar.
Més postals, arreu del Berguedà
Les xarxes socials s'han omplert de testimonis digitals de la neu arreu de la comarca. Com a Berga, s'han enfarinat Gironella, Vilada, Puig-reig, Casserres...
També es pot gaudir a la distància dels indrets que mai fallen quan de neu es tracta, com els Rasos de Peguera, amb la cobertura que n'ofereixen des del Xalet-Refugi.
Finalment, pel que fa a la mobilitat, l'única afectació a mig matí es localitza a Castellar de n'Hug. Concretament, a la carretera BV-4031 (cap a Toses), on cal fer ús de cadenes per circular-hi, segons informa Trànsit.