Les entitats ecologistes del Berguedà presenten al·legacions contra la central reversible de la Baells

"Per molt bonic i necessari que sigui, el projecte no és viable". Aquest és l'al·legat que fan des del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la plataforma ciutadana Clarà Viu un cop han revisat el projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells. Les entitats ecologistes s'han unit per engegar un seguit d'accions en contra de la iniciativa impulsada per Verbund i Capital Energy, començant per presentar les seves al·legacions al projecte.
En una roda de premsa celebrada aquest dimecres a Berga, els representants d'ambdós moviments, Hèctor Aranda i Martina Marcet, han compartit les exposicions fetes en el seu document d'apel·lació, i que consten de 10 punts clau: el risc tectònic de la bassa i la sala de màquines, la superació dels límits de gasos contaminants durant la construcció, l'impacte de l'evacuació elèctrica fins al Polígon d'Olvan, les afectacions sobre el cabal del Llobregat, la presència d'aufranys a la zona, la repercussió en un tram d'unió d'espais protegits, la incompatibilitat del projecte amb els plantejaments urbanístics locals, l'excés de projectes amb impacte ambiental al territori, la vulneració dels processos de participació ciutadana i les mancances documentals greus.
De fet, la presentació de les al·legacions esdevé el primer pas del seguit d'accions que les dues agrupacions volen emprendre en contra de l'execució del projecte. Així, avancen la seva implicació en promoure el vot contrari en les consultes al voltant del projecte anunciades a la Nou de Berguedà i Vilada, i altres fórmules per oferir la mateixa informació a Cercs, on no hi haurà cap plebiscit. També recolliran signatures en contra del projecte i impulsaran mobilitzacions que reforcin la negativa de la població. A més, mantindran un front polític actiu, apel·lant especialment al Consell Comarcal del Berguedà i l'Energètica, i estudien com intervenir des del vessant judicial.
-Hi haurà ampliació-