La Diputació palpa des de la comarca les necessitats en matèria social del Berguedà

La presidenta delegada de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, s'ha reunit aquest dimecres a Berga amb diferents càrrecs electes del Berguedà. La finalitat de la jornada ha estat rebre una valoració sobre l'efectivitat i adequació dels recursos del servei que encapçala, i suggerint nous criteris d'aplicació per tal d'afinar els programes, subvencions i polítiques en general de l'administració adreçades a l'atenció de les persones. Uns recursos que enguany s'enfilen del milió d'euros a favor del Berguedà.
"El que fem avui aquí és explicar, i sobretot, escoltar el territori per conèixer les realitats", ha compartit Barnusell, incidint que "com podem acompanyar cada vegada millor una complexitat que està creixent als nostres entorns és fer-ho de primera mà". Així, ha defensat que "les aliances entre administracions són claus per fer-hi front, compartint reptes, solucions i adaptant els diferents programes de suport que té la Diputació de Barcelona". "Cada territori té unes singularitats, i treballar-ho directament té molta importància", ha reiterat la presidenta.
Des del Consell Comarcal, el president Moisès Masanas, ha posat de manifest que aquestes ocasions per compartir de primera mà les valoracions són essencials tenint en compte les "peculiaritats" del territori, partint del fet que és l'administració comarcal la quina, principalment, es fa càrrec dels diferents recursos en l'àmbit dels serveis socials. "Al Berguedà, tenim la realitat de Sant Jaume de Frontanyà, amb poc més de 20 habitants, i la de Berga que en té 17.000. I quan tu gestiones tot això des de la mateixa àrea d'un Consell, necessites prou mà per poder adaptar els diferents programes a diferents realitats", ha compartit Masanas.
Joventut, comunitat i envelliment, els àmbits prioritaris
Les atencions i serveis que s'ofereixen des de l'àrea són amplis i diversos. En tot cas, Alba Barnusell ha fet una menció especial de tres branques concretes. D'una banda, s'ha referit als recursos oferts a la població jove i els adolescents, i sobretot en tot allò que implica el seu benestar emocional. Sobre les transformacions de les societats i la configuració dels barris, també ha citat la xarxa comunitària i la cohesió. Finalment, ha compartit la longevitat de les poblacions i l'envelliment, amb nous reptes com la soledat no desitjada.
Entre els diferents programes, la Diputació ha concedit enguany un milió d'euros enfocats en aquests àmbits prioritaris i altres que també depenen de l'àrea. Segons les dades facilitades per l'ens, dins del grup de Cicle de Vida, s'han aprovat 360.000 euros amb accions com els fons per finançar els projectes de l'Escolta Jove comarcal (128.000 euros) i altres actuacions dirigides a l'adolescència i la joventut (108.338,20 euros). També s'ha donat suport a programes específics per a la promoció de la infància, contra l'edatisme o per a la prevenció de les addiccions, entre altres. Pel que fa a l'àmbit general, l'aportació frega els 700.000 euros, destinats a cobrir els serveis socials bàsics, de mediació ciutadana o de convivència i diversitat.
Aconseguir que tots els recursos s'inverteixin
La celebració de les reunions, la precisió dels programes i l'atenció a les particularitats de cada territori són essencials per assegurar l'execució completa dels recursos aportats. "Ens posem a disposició perquè aquests recursos arribin on han d'arribar", ha declarat Barnusell, insistint que "la finalitat és que no quedi cap euro sense executar". En aquest sentit, Masanas ha afirmat que una de les dificultats per assolir aquest objectiu la presenten els consistoris més petits, per la manca de capacitat tècnica. Així, excepte en el cas de Berga, que sí que desplega i aplica diferents serveis, és el Consell Comarcal qui se n'ha de fer càrrec de forma subsidiària.
Amb tot, Barnusell, acompanyada pel diputat adjunt i la coordinadora de l'àrea, Soufian Laruossi i Estrella Argüelles, s'ha dirigit en primera instància a l'Ajuntament de Berga. Allà s'han reunit amb l'alcalde, Ivan Sànchez, la regidora de Salut i Drets Socials, Andrea Corominas, el regidor de Joventut, Isaac Santiago, i el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas. Posteriorment, han participat en la trobada comarcal celebrada a la Sala Casino de Berga, les regidores de Berga Andrea Corominas i Rosa Rodríguez, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, i l'alcalde de Vilada, Quim Espelt.