Els Grans EnCants arriben enguany a Cercs i consolida la participació de tres músics

El projecte dels Grans EnCants torna a créixer aquest 2025. En aquesta edició, la iniciativa arriba a un nou municipi, Cercs, sumant un total de vuit poblacions. Així mateix, també es consoliden el nombre de tres músics implicats, encarregats de dirigir les sessions de cant i animar els assistents a participar-hi activament. La nova temporada arrencarà a l'octubre i les inscripcions ja estan en marxa.
"Ens satisfà enormement poder fer créixer aquest projecte perquè és realment innovador, únic i de comarca", comparteix Jordi Costa (Sec), director del programa. Pel músic berguedà, la iniciativa ha demostrat la seva eficàcia a l'hora d'impulsar el benestar emocional dels assistents, pel fet que "cantar aquestes cançons que formen part de la seva història de vida, veiem que genera no només una millora de l'estat d'ànim sinó també suposen una activació de la vitalitat associada als records a totes les persones que participen".
A més de Costa, dos músics més tornaran a participar en el programa, acompanyant el cant i incentivant l'aprenentatge de les cançons dels participants. Es tracta de Laura Luceño i David Velázquez (El Kiwi), tots dos establerts a l'Alt Berguedà i amb experiència en la proposta.
D'aquesta manera, la nova edició dels Grans EnCants es desenvoluparà des de mitjan octubre i fins a mitjan desembre, desplegant sis sessions per municipi. Els pobles participants d'enguany són Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, la Pobla de Lillet i Puig-reig. Les inscripcions ja estan obertes als ajuntaments, els casals de gent gran i en aquest formulari.
A la vegada, es vol reforçar el treball amb les escoles, amb l'objectiu de connectar generacions i compartir vivències, cançons i memòria. La cloenda de la nova temporada serà, novament, amb la macrocantada final, que aquest any tindrà lloc a Casserres el 17 de desembre. Allà, es convida als assistents i familiars dels diferents grups a sumar-s'hi, sumant curs rere curs entre 600 i 700 persones.
Per tot plegat, des del Consell Comarcal del Berguedà, administració promotora de la iniciativa, valoren que "els Grans EnCants continuen demostrant que envellir no vol dir quedar-se al marge, sinó tot el contrari: vol dir continuar aportant, compartint i construint comunitat".