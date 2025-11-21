Amagats darrere d'una porta: els Mossos detenen dos homes dins la casa de Berga on havien entrat a robar

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada dos homes de 20 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Els fets han tingut lloc a Berga i les hipòtesis que treballa el cos vinculen un dels acusats amb altres casos similars.
Segons recull l'ACN, ha estat el voltant de la una de la matinada que els agents han estat alertats per l'avís d'una alarma en un domicili de la capital berguedana. En arribar al lloc, els agents interventors han pogut observar una palanca tipus pota de cabra davant l'habitatge i han sentit sorolls provinents des de l'interior.
Un cop dins l'immoble, han localitzat dues persones que s'amagaven darrere d'una porta. Tots dos duien un tornavís i algunes joies. La policia catalana ha procedit a la seva detenció immediata i, tal com han precisat, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga les pròximes hores.
De fet, un cop comprovada la procedència dels objectes, els Mossos han esbrinat que un d'aquests havia estat sostret el 19 de novembre a la ciutat, en la comissió d'un robatori amb violència i intimidació, així que han pogut relacionar un dels arrestats amb aquest robatori. A la vegada, aquest mateix home estaria relacionat amb un altre robatori amb violència ocorregut la matinada del 14 de novembre, també a Berga. L'autor també ha quedat detingut per aquests delictes.