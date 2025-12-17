Truquen als Mossos per una inundació a casa i acaben delatant la plantació de marihuana que tenen

Agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga han detingut tres dones de 22, 39 i 52 anys, com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i defraudació de fluid elèctric. Els fets tenen origen en un avís per part d'una d'elles al cos arran d'una inundació al pis, que va servir per destapar una plantació de marihuana a l'immoble.
Eren volts de les 06.00 hores del 9 de desembre quan entrava una trucada a la comissaria dels Mossos a la capital del Berguedà. Era una veïna de Berga, que informava que tenia tot el pis inundat per una fuita d'aigua. Amb el seu permís, els agents accedeixen al domicili per fer les comprovacions pertinents. Observen que la fuita està arreglada, però que en efecte, a l'immoble hi resten uns dos centímetres d'aigua.
En aquesta inspecció ocular, topen amb dues habitacions dedicades al cultiu de marihuana. Davant d'aquesta situació, els agents interventors procedeixen a detenir la dona per un delicte contra la salut pública. Durant la detenció i el trasllat a la comissaria, l'acusada va agredir als agents i va provocar danys al vehicle policial, fets pels quals també va quedar detinguda.
Els Mossos van continuar fent gestions, i van acabar detenint dues dones més relacionades amb la plantació. L'endemà, el cos policial va fer una entrada i perquisició judicial, que els va permetre comprovar que hi havia dues estances amb un total de 178 plantes de marihuana, la majoria d'elles amb una alçada aproximada de 60 centímetres.
També van observar que el subministrament elèctric estava manipulat i que hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat i altres estris per afavorir el cultiu. Les detingudes van passar l'11 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.