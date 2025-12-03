Noves sancions a Berga per l'abandonament de residus a la via pública

La Policia Local de Berga ha interposat cinc denúncies la darrera setmana per infraccions de l'Ordenança de Civisme i Convivència, relacionades amb l'abandonament de residus a la via pública. Les sancions previstes per aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros.
Segons informen des de l'Ajuntament de Berga, els fets han tingut lloc en tres punts diferents de la ciutat. D'una banda, la vigilància d'una patrulla va sorprendre quatre individus llençant bosses d'escombraries a terra, al tocar de les àrees de residus amb contenidors tancats ubicats a la plaça de Gernika i al carrer del Programari Lliure (davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra). D'aquestes, tres corresponen a particulars i una a un establiment comercial. La cinquena denúncia tramitada té a veure amb uns fets succeïts a la plaça de la Ribera.
Tal com han recordat des de la corporació local, aquesta pràctica constitueix una vulneració de l'article 45.2.e de l'ordenança municipal, que prohibeix buidar, abocar o dipositar qualsevol deixalla o residu en llocs no autoritzats o fora dels dies previstos per a la seva recollida. Les sancions previstes per aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros. D'altra banda, el cos d'ordre treballa en la identificació de la persona autora d'un abandonament de sacs de runa detectada a l'àrea de contenidors de la plaça de Gernika. Els agents disposen de la descripció del vehicle des d'on es van descarregar els sacs.
Amb tot, des del consistori assenyalen que aquestes actuacions formen part de les tasques de vigilància i control que duu a terme la Policia Local de Berga per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic, amb l'objectiu de fomentar un comportament cívic i respectuós amb l'entorn per part de la ciutadania. Per aquest motiu, els pròxims dies es preveu continuar mantenint la vigilància de paisà en diferents punts del municipi.