Tots els canvis de la recollida selectiva al Berguedà

El Berguedà no només enceta un nou mes del calendari aquest dissabte, 1 de novembre. Els 29 municipis que tenen feta la dispensa del servei de recollida de residus al Consell Comarcal del Berguedà trobaran en aquesta data la posada en marxa del nou model, que combinarà el porta a porta amb àrees de contenidors tancats que s'hauran d'obrir digitalment per al seu ús.
Quins dies passaran a recollir les fraccions del porta a porta? On hi haurà les àrees de contenidors en els municipis amb el nou sistema acotat? Com funcionen aquests contenidors? Hi ha algun servei de suport? Trobaràs les respostes a aquests dubtes i tots els fonaments del nou servei a continuació.
Una comarca, tres models diferents
Abans de descobrir els canvis, cal conèixer la situació sobre l'estructuració de la recollida selectiva. El Consell Comarcal s'ocupa del servei en 29 dels 31 municipis del Berguedà, tenint en compte que Gironella i Puig-reig tenen contractes locals. D'aquests, en 10 municipis està vigent el model del porta a porta, que obliga a retirar els residus en certs dies i hores; mentre que en els 19 restants, els més rurals, s'organitzen a través d'àrees de contenidors on els residents han d'anar a dipositar la seva brossa.
El porta a porta, més eficient
Dins el porta a porta, s'entenen dos models diferenciats: el de Berga i el de la resta de poblacions. A la capital, els veïns disposen de dos cubells per treure els residus, que es recullen amb dues fraccions cada dia de servei a excepció de la resta, sumant quatre dies de passades. A la resta de la comarca, la recollida era de fracció per dia, amb tres bujols. Aquest és el principal canvi que viuran a Avià, Bagà, Cercs, Casserres, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada, que també passaran a tenir una recollida doble a través de nous camions bicompartimentats i redefinint les rutes. D'aquesta manera, a Berga es recollirà envasos i orgànica els dijous i diumenges; el paper i orgànica els dimarts; i la resta els dimecres. A la resta de municipis esmentats, es recollirà envasos i orgànica els dilluns i divendres; el paper i orgànica els dimecres; i la resta els dimarts cada 15 dies. El vidre es podrà continuar dipositant als contenidors oberts del carrer, als 10 pobles.
Contenidors nous a les àrees d'emergència
Els canvis en els pobles del porta a porta també es traslladen a les conegudes com a àrees d'emergència, els espais on dipositar aquella fracció que, per motius extraordinaris, no s'ha pogut retirar el dia de servei i urgeix llençar. Les zones amb tancats electrònics s'han substituït pels mateixos models de contenidors intel·ligents que s'instal·laran al conjunt de la comarca, disposant en termes globals de 10 accessos per any en cada fracció. També s'han reestructurat les ubicacions, quedant definides en 24 espais als 10 municipis.
- Avià: Ateneu, Fibresa, Graugés i Polígon la Plana
- Bagà: Poble i Terradelles
- Berga: Polígon la Valldan, Mossos d'Esquadra i Plaça Gernika
- Cercs: Poble, Sant Jordi, la Rodonella, Sant Corneli i Sant Josep
- Casserres: Piscines, el Guixaró i l'Ametlla de Casserres
- Guardiola de Berguedà: Poble
- La Pobla de Lillet: Depuradora
- Olvan: Cal Rosal, Voladeres i Centre de serveis
- Sant Julià de Cerdanyola: Poble
- Vilada: Zona esportiva
El nou paradigma als municipis rurals
Els residents als 19 municipis on fins ara han gestionat els seus residus mitjançant àrees de contenidors obertes viuran el canvi més notable, pel fet que hauran d'aprendre a conviure amb el nou sistema digital que els permetrà llençar els seus residus. En primer lloc, serà indispensable que els residents recullin els clauers electrònics o tramitin l'alta del seu domicili en l'aplicació única del sistema. Un cop ho tinguin tot en ordre, disposaran d'usos il·limitats pels contenidors d’orgànica, envasos i paper, i d'un sol servei a la setmana pel de resta. Aquests contenidors es trobaran en les següents 35 àrees.
- Borredà: Pàrquing centre i Cementiri
- Capolat: Nucli i Coforb
- Castell de l'Areny: Carretera
- Castellar de n'Hug: Poble
- Castellar del Riu: Ajuntament
- Fígols: Entrada del poble
- Gisclareny: Centre del poble
- Gósol: Entrada del poble i Sorribes
- L'Espunyola: Cal Parera
- Montclar: Nucli i Les Forques
- Montmajor: Camp de futbol, Darrere l'ajuntament, Correià, Gargallà i Sorba
- La Nou de Berguedà: Centre del poble i Malanyeu
- La Quar: Nucli
- Sagàs: Ajuntament i La Guàrdia
- Saldes: Sota de l'ambulatori, Maçaners i L'Espà
- Sant Jaume de Frontanyà: Entrada del poble
- Santa Maria de Merlès: Ajuntament i Carretera de Navàs
- Vallcebre: Entrada del poble
- Viver i Serrateix: Nucli de Serrateix, Nucli de Viver, Carretera de Navàs a Viver, Sant Joan de Montdarn
Més enllà d'aquestes fraccions
A banda de l'orgànica, la resta, els envasos i el paper, el servei de recollida selectiva contempla la gestió d'altres residus. Un dels més coneguts és el del vidre, que manté el servei amb els contenidors clàssics i en diferents emplaçaments dels pobles -a banda dels que es poden trobar a les àrees específiques de reciclatge-. Els usuaris també disposen de les tres deixalleries fixes a Berga, Guardiola i Puig-reig, a més dels serveis de deixalleria mòbil, amb una passada mínima d'un cop al mes que es notifica municipalment, a través dels consistoris. El sistema també disposa de recursos com la recollida d'oli, a disposició previ demanda amb el porta a porta o a través d'algun dels 46 contenidors repartits per la comarca -cal lliurar-lo en una ampolla de plàstic ben tapada-. Els municipis del porta a porta també poden optar, amb sol·licitud prèvia, de la retirada de voluminosos i de les restes vegetals no llenyoses amb els cubells homologats -també poden anar al contenidor d'orgànica-. Finalment, es pot dipositar la roba, calçat i altres complements en qualsevol dels 40 contenidors de tèxtil repartits per la comarca.
Formes de rebre assistència
El Consell Comarcal del Berguedà ha posat a disposició diferents vies i recursos informatius per resoldre els dubtes que puguin aparèixer a la ciutadania davant els canvis. Una de les fonts més completes és la mateixa web de la corporació, sigui en el recull complet de serveis a través de la categoria Triem o de la pestanya feta expressament pel nou sistema. Una altra opció és descarregar-se i navegar per l'aplicació Al Berguedà Triem, on hi haurà informació general i concreta, es podran fer algunes sol·licituds de serveis i també l'opció d'activar el clauer digital per obrir els contenidors. En cas de preferir l'atenció personal i directa, es pot optar per dirigir-se a les oficines d'atenció del porta a porta, disponibles als 10 municipis on s'aplica -horaris a consultar- o bé trucar al 660411398 -de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres-.
I tot això, per què?
Els canvis que s'aplicaran tenen una doble finalitat. En primer lloc, hi ha la motivació normativa, tenint en compte que les normatives de la Unió Europea obliguen les administracions a anar progressant en els nivells de reciclatge. La fita es troba en el 65% de cara al 2035, any que també s'imposarà que la fracció de resta es redueixi fins a un màxim del 10% del total gestionat. En l'àmbit espanyol, també s'ha legislat la necessitat que el rebut cobreixi la totalitat del servei, amb un sistema que sigui individualitzat, separat i traçable, per a incorporar eventualment el pagament per generació, com es fa amb altres serveis domèstics com l'aigua o l'electricitat. L'altre incentiu és l'econòmic, pel fet que com més quantitat de residus es puguin reciclar (fraccions de paper, envasos, vidre i orgànic) més retorn hi haurà d'aquests productes que es poden reutilitzar. En aquest snetit, cal tenir present que la taxa no només serveix per cobrir la recollida, sinó que també inclou els costos de gestió posterior dels residus. Sigui com sigui, el Berguedà gaudeix d'una bona situació, tenint en compte que en els darrers registres publicats, els del 2024, la recollida selectiva es va situar en un 64,9%, amb un marge de millora que es trobava precisament en els municipis amb contenidors oberts.