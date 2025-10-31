Puig-reig apuja la taxa de residus un 12%, tot i que mantindrà el rebut més baix del Berguedà

L'Ajuntament de Puig-reig ha aprovat les ordenances fiscals per a l'any 2026. En termes generals, els tributs reflecteixen una actualització unànime del 3,5%, una mica per sobre de l'increment de l'Índex de Preus al Consum (IPC). L'augment és superior en el cas de la taxa de residus, que s'apuja un 12% malgrat que el municipi mantindrà el rebut més baix del Berguedà.
El cas de l'increment de la taxa d'escombraries, segons han assenyalat des del consistori, es deu, en part, a l'assumpció per part de la corporació local de tots els serveis de recollida de residus durant el 2025. També fan referència a la licitació d'un nou contracte, que ha suposat una millora i ampliació substancial del servei al ciutadà: més visites de la deixalleria mòbil, la posada en marxa del servei de recollida de la fracció vegetal, l'augment del nombre de contenidors d'oli usat, la renovació dels contenidors de roba o la pròxima renovació dels contenidors de vidre.
D'aquesta manera, l'any 2026, els veïns i veïnes de Puig-reig pagaran 152,99 euros per la recollida de residus als habitatges (respecte dels 136,60 d'enguany) i 84,44 euros en el cas dels disseminats (enfront dels 75,39 actuals). L'alcaldessa, Eva Serra, ha assegurat que "s'ha fet un esforç per controlar l'increment de la taxa", destacant que "Puig-reig continuarà sent el municipi amb el rebut de recollida d'escombraries més baix del Berguedà".
En darrera instància pel que fa a aquesta taxa, el consistori mantindrà el sistema de bonificacions en el rebut per a aquells particulars que facin ús de la deixalleria. Les reduccions a la quota seran de l'1% de descompte per efectuar una o dues aportacions anuals a la deixalleria, i del 2% de descompte per realitzar tres o més usos anuals. Per poder gaudir d'aquestes bonificacions en el rebut de l'any 2026, els ciutadans hauran d'acreditar les visites durant el període comprès entre l'1 de març de 2025 i el 28 de febrer de 2026.
Altres tributs destacats que s'actualitzen
En la mateixa sessió plenària s'han posat al dia altres preus públics recollits en les ordenances fiscals. Un dels més coneguts és l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), on el tipus impositiu per a béns d'urbana se situa en el 0,88% i el de rústica en el 0,78%. Dins les afectacions domèstiques, cal fer esment de l'actualització general del subministrament d'aigua, amb un mínim trimestral que se situarà en 29,63 euros. Els diferents blocs de consum i les tarifes industrials s'actualitzaran en el mateix 3,5% general. La finalitat d'aquest augment és "disposar de recursos per a la millora contínua del servei i per a la implementació de mesures de prevenció davant futurs episodis de sequera".
El consistori destaca les modificacions de la taxa per parades, barraques, casetes de venda i atraccions en terrenys d'ús públic. Per ajustar les taxes a la realitat de les diferents fires i esdeveniments, s'abandona l'antic sistema de càlcul i s'aposta per un model que distingeix categories i un pagament per metres lineals i dies d'ocupació. La principal diferència és per als espais de menjar, que passen a pagar una taxa diària de 22 euros, amb bonificacions per llargues estades. La nova ordenança també estableix exempcions per a parades d'entitats solidàries, les convidades per l'Ajuntament, i les participants en festes locals d'interès com Sant Martí, el VieerFest, la Fira dels Templers, La Corrida, Sant Jordi o la Castanyada.
En darrera instància, la corporació local fa referència al tribut per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Tot i que el tipus general s'incrementa un 3,5% (passant del 0,78% al 0,81%), s'introdueix una nova tarifa específica per a les llicències de divisió horitzontal. Fins ara, aplicar el percentatge sobre el valor cadastral de l'immoble generava taxes considerades "excessives" en alguns casos per a l'activitat administrativa real. Per corregir-ho, s'estableix una nova quota fixa de 190 euros per a aquest tràmit, un import més ajustat al cost real de la gestió administrativa.