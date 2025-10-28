El Projecte Antena assoleix les firmes per impulsar la consulta sobre la torre de telecomunicacions

El Projecte Antena, el moviment ciutadà de Puig-reig contrari a la instal·lació de la torre de telecomunicacions a la zona de Cal Sastre de la Costa, ha assolit les signatures necessàries per demanar la celebració d'una consulta popular al voltant de la ubicació d'aquesta infraestructura. El col·lectiu necessitava un 10% del cens, en aquest cas persones residents a Puig-reig i majors d'edat, tal com s'estipula a la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
El grup ha informat de l'avenç de la seva comesa en un comunicat de premsa, on han posat en relleu l'assoliment "malgrat les dificultats amb què ens hem trobat fins avui". En aquest sentit, s'han referit a la primera recollida de 800 firmes en contra de la ubicació esmentada i invalidades en forma per part de l'Ajuntament de Puig-reig, acusant l'equip de govern de "menystenir l'opinió de molts ciutadans i ciutadanes que, legítimament, reclamaven poder expressar-se democràticament".
L'agrupació ha denunciat en el seu escrit que "la voluntat de l'actual govern municipal ha estat, des del primer moment, fermament contrària a la convocatòria d'una consulta popular sobre la ubicació de l'antena", lamentant haver presenciat una "manca de voluntat real d'escoltar la ciutadania" i un "menyspreu envers els mecanismes participatius". Sigui com sigui, celebren haver arribat a la fita establerta, en una acció que descriuen com "una victòria col·lectiva de la ciutadania, que demostra que la participació activa pot generar canvis reals".
Segons han confirmat a NacióBerguedà des de l'Ajuntament de Puig-reig, les signatures s'han presentat aquest dilluns al registre de la corporació local a través d'una instància. Ara, s'hauran de validar i, pròximament, seguiran el procediment que els dictin des de la Generalitat, atenent la Llei de consultes populars no referendàries. Tal com es recull al text normatiu, el consistori disposa d'un termini màxim de dos mesos a comptar de la presentació dels fulls de signatures per validar-les, i exposar si procedeix a acceptar o denegar la consulta (per exemple, si el nombre de firmes validades no arriba al mínim legalment exigible).
Si es dona llum verda, la corporació local tindrà 90 dies per convocar la consulta popular no referendària i, seguidament, s'iniciarà un termini d'entre 30 i 60 dies naturals per celebrar-la, a comptar de l'endemà de la publicació del decret de convocatòria. En aquest cas, la pregunta que es vol presentar és: Vols que es busqui una nova ubicació a l'antena de Cal Sastre de la Costa, i que aquestes propostes es consultin a la població?, amb les opcions de resposta de Sí i No.
"Ens hem organitzat per fer sentir la nostra veu, amb respecte i rigor. Ara esperem que l'Ajuntament compleixi amb el que estableix la llei i permeti a la població decidir",
han expressat des del grup impulsor, que també han assenyalat que "continuarem treballant perquè aquest procés sigui transparent, democràtic i respectuós amb la voluntat del poble".
Pel que fa a la infraestructura com a tal, des del consistori han compartit que consta de la torre i les antenes, i que el pròxim pas serà fer-hi arribar la fibra òptica. Segons indiquen, la llicència d'obres ja està atorgada, així que es podrà executar pròximament. Un cop quedin finalitzats els treballs, les companyies de telefonia podran començar a operar.