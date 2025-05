Més de 800 persones demanen una consulta per la ubicació de l'antena de telefonia de Puig-reig

La plataforma contrària amb l'actual projecte d'antena de telefonia de Puig-reig ha presentat al consistori més de 800 signatures per exigir la celebració d'una consulta al voltant de la ubicació de l'aparell. Alguns dels membres han insistit en la petició en el darrer ple ordinari de la corporació local, intervenint des del públic en un debat que ha ocupat pràcticament la meitat de les tres hores de sessió. Des de l'equip de govern els retreuen la negativa sense propostes alternatives i, si bé de moment no fan referència a cap consulta, sí que s'han compromès a celebrar una reunió informativa amb tècnics de la Generalitat per poder resoldre els dubtes al voltant del projecte.

Antena sí, però aquí no. Aquest és el lema de l'agrupació opositora a la construcció de l'antena telefònica de 30 metres d'alçada al turó sobre Cal Sastre de la Costa. En un comunicat de premsa, la plataforma reitera la seva negativa al·legant l'impacte visual que tindrà, l'afectació a l'ecosistema de la zona i la repercussió sobre la salut de les persones, recordant en aquest sentit la proximitat entre l'antena projectada amb equipaments essencials i concorreguts com el CAP, l'escola bressol, la piscina municipal i el pavelló d'esports.

En l'escrit, la plataforma al·lega una manca de transparència per part del consistori, ja que troben a faltar documentació com la justificació de l'elecció d'aquest emplaçament i l'expedient tècnic. "Evidentment que hi ha problemes de cobertura, però fins ara hem subsistit. Particularment, si em proposen tenir molt bona cobertura o un perill per a la salut, prefereixo tenir més mala cobertura i més bona salut", subratllava Pere Calderé, veí i signatari, en declaracions a l'ACN.

Així, el moviment han recollit més de 800 firmes en un municipi que té un cens de 4.500 habitants, i per això demana que l'Ajuntament impulsi una consulta popular que doni peu a consensuar una nova ubicació. Amb tot, la plataforma remarca el seu caràcter popular assegurant que "no som un moviment polititzat", i aprofita el comunicat per "expressar el nostre malestar, no només amb l'actual equip de govern per com ha portat a terme tot aquest tema, sinó també amb l'actitud de l'oposició municipal, a qui acusem d'haver-se inhibit del procés i no haver fet tot el possible per evitar o frenar el projecte".

La polarització s'evidencia al ple de l'abril

La qüestió de l'antena de telefonia de Puig-reig també ha tornat a protagonitzar el plenari de l'abril de l'Ajuntament de Puig-reig. L'argumentari al voltant del projecte ha arrencat amb un punt de contextualització per part de l'alcaldessa, Eva Serra, qui ha compartit els passos seguits fins a la posada en marxa de les obres el mes de març. La batllessa ha fet referència a les sessions del novembre de 2023 i setembre de 2024, el primer per donar compte del projecte i el segon per aprovar l'avantprojecte, amb l'abstenció de l'oposició. Serra ha insistit que les "exigències mínimes" requerides és que l'equipament pogués donar servei als polígons de la Sala i la part superior de Cal Prat, i als barris de les Abelles i de l'Estació; uns punts als quals només s'arribava des del turó on s'està treballant, tenint en compte l'orografia del municipi. L'alcaldessa també ha valorat que, si bé es podria haver fet més incidència en les comunicacions sobre el projecte, "en cap cas hem tingut una manca de transparència sobre el procés ni una voluntat d'amagar res", recordant que la informació quedava reflectida al portal de la corporació.

Per a Serra, el tarannà que s'ha evidenciat al llarg de l'últim mes és fruit d'un intent de polititzar el debat, en un exercici que ha qualificat de "destrucció desmesurada contra l'equip de govern" i de "distorsió de la informació". En aquest sentit, ha retret a la plataforma que no vulguin aportar propostes alternatives i simplement es quedin en la negativa, recalcant la urgència de posar remei a la manca de cobertura, tant al poble com a les colònies. És per aquest motiu que l'alcaldessa està organitzant una reunió informativa amb "experts neutrals" de la Generalitat, amb l'objectiu que "tothom tingui accés a una informació verídica", a la vegada que han reforçat la comunicació a la web de l'Ajuntament i han fet públic el projecte.

A les explicacions de l'alcaldessa s'hi han sumat les del regidor de Millora urbana, Antoni Clement, qui ha puntualitzat que es tracta d'una obra impulsada pel Ministeri d'Indústria, dins d'un programa per millorar la cobertura en poblacions on és deficitària. Així mateix, també ha aprofitat per recordar el nombre d'antenes en espais urbans presents en municipis de prop, com Berga, que en té 12, les 10 de Gironella, o les 8 que hi ha a Navàs. A més, ha recordat que, amb la que ara es vol instal·lar, "a Puig-reig en tindrem tres". Finalment, ha declarat que "crec que un regidor de l'Ajuntament ha de ser honest, dir la veritat, no enganyar la gent, informar-se bé, prendre decisions i assumir responsabilitats. No ha de delegar les seves funcions a plataformes que sense informar-se adequadament, inventin fotomuntatges i dibuixos d'antenes esperpèntiques, manipulin i divulguin falsedats per espantar la gent".

Per la seva banda, el regidor de l'oposició Josep Campos, ha negat qualsevol relació amb l'impuls de la plataforma contrària, tot i coincidir que no estan d'acord amb la ubicació. Consideren que l'equip de govern no ha informat degudament a la població i que la solució passa perquè la gent hi pugui dir la seva, posar sobre la taula altres opcions amb repetidors de suport, agilitzar la reunió promesa i comptabilitzar el cost de fer-se enrere amb els treballs. "És un bon moment per intentar plantejar una pregunta i que la gent pugui visualitzar bé el tema i anar a votar", ha exposat.

A partir d'aquí, el debat ha tingut un caràcter de retrets constants entre els quins defensen la necessitat de l'antena i els que veuen amb mals ulls l'emplaçament, tan electes com persones assistents. Alguns dels arguments del govern en aquest punt han estat el desaconsellament que els va fer l'empresa sobre col·locar una nova instal·lació a la teulada de l'Ajuntament, assegurar que s'ha sí que tingut en compte la salut de les persones, i avançar que la millora de la cobertura necessitaria una segona antena, cap a la zona de la serradora. Des del públic, han posat en dubte el criteri de l'empresa a l'hora d'estudiar les ubicacions, han animat a l'Ajuntament a no emmirallar-se en les coses mal fetes a altres llocs i han lamentat una falta de voluntat de trobar una entesa.