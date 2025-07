Convocada una vaga indefinida i parcial a Paulig

Els treballadors de Paulig (antiga Liven) pretenen engegar una vaga indefinida i parcial. Aquest és el pas que planteja el comitè d'empresa, acompanyats per la CGT del Berguedà, al·legant una manca de voluntat a l'hora de negociar el conveni col·lectiu, amb reunions que ja fa mig any que s'allarguen sense transitar a espais de consens. La convocatòria és a partir del 19 d'agost, amb reivindicacions sobre la taula com un augment salarial, del plus de festivitat i del complement d'antiguitat, entre altres.

"La plantilla està molt enfadada. Fem festius, fem nits i treballem molts dies seguits. I això, en una empresa tan gran i que factura tant, pensem que es poden permetre tenir contents als treballadors", ha explicat per part del comitè Penélope Anido, qui lamenta que després de sis mesos de reunions, replantejant la proposta i establint nous terminis pel desplegament de les mesures, no han aconseguit que l'empresa s'avingui a plantejar-se les millores. "L'única oferta que ens han fet és que, cada vegada que un treballador sumi cinc anys d'antiguitat, tindrà cinc dies de vacances extra, i pensem que així no es valora l'antiguitat", ha precisat.

"No volen negociar en els termes que proposem ni donen res significatiu. Anem repetint la mateixa reunió, ens ignoren i tiren pel dret", detalla per part del sindicat el secretari general, Pep Cara, qui assenyala que després que les anteriors accions implementades per fer pressió com la col·locació de cartells, el desplegament de pancartes o una manifestació a l'abril no hagin fet l'efecte esperat, es veuen obligats a activar la palanca de la vaga: "Moltes empreses, fins que no perden diners, no es posen les piles".

D'aquesta manera, la vaga s'ha convocat a partir del 19 d'agost a les 10.00 hores, quan se celebraria la primera aturada productiva. En concret, es faran aturades de quatre hores en els tres torns dels dimarts, dimecres i dijous: de 02.00 a 06.00 hores, de 10.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 22.00 hores. Els caps de setmana, també s'ha previst aturar la producció de 06.00 a 10.00 hores el dissabte i de 02.00 a 06.00 hores el diumenge.

Les cinc demandes principals dels treballadors

Després que el conveni propi finalitzés a final de 2024, empresa i comitè van engegar les negociacions per renovar-lo. Des de Paulig, es proposa passar al conveni sectorial, mentre que el comitè és més partidari de mantenir el propi. En tot cas, també van posar sobre la taula la possibilitat d'incloure un annex al sectorial, amb algunes millores pel que fa a l'aspecte econòmic. "Veiem que es fan inversions milionàries. Si la casa és gran, s'ha de notar per tots, perquè nosaltres també ens impliquem perquè això sigui possible", han recalcat des del comitè.

Així, els representants sindicals defugen de promeses buides i de pactes any rere any, pel fet que volen "establir ja uns paràmetres que siguin sòlids". En concret, hi ha cinc peticions que sindicat i treballadors volen assegurar:

Un increment salarial del 9% en tres anys, a raó d'un 3% anual i que no sigui absorbible

del 9% en tres anys, a raó d'un 3% anual i que no sigui absorbible Augmentar el plus d'antiguitat de 2 a 15 euros anuals

de 2 a 15 euros anuals Passar d'un complement de festivitat del 20% al 28%

del 20% al 28% Incloure una clàusula d'IPC

Millorar altres aspectes de la relació laboral com el teletreball o la conciliació familiar

Oberts a arribar a acords

En aquests moments, des del comitè i el sindicat no són gaire optimistes pel que fa a un acostament de posicions que permeti desconvocar la vaga. En tot cas, no tanquen la porta a reunir-se per definir un conveni col·lectiu satisfactori per totes les parts. "L'esperança és que s'asseguin a parlar en termes negociables, que ofereixin alguna cosa més sòlida i puguem retirar el preavís", afirma Cara, tot i que assevera que "estem disposats a anar a la vaga". "Si no volen negociar seriosament, anirem endavant i fins que baixin del burro", ha exposat. El comitè també indica que la plantilla està decidida a fer el pas de la vaga.

Per part de l'empresa, han compartit amb Nació Berguedà que "des de principis d'any, estem mantenint converses amb la representació dels treballadors amb l'objectiu d'acordar un nou conveni col·lectiu". Així, assenyalen que "la voluntat de Paulig és continuar treballant de manera constructiva amb els representants dels treballadors".