Un centenar de persones es concentra a Berga per un millor conveni a Paulig

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimarts a Berga per reclamar un millor conveni a Paulig (antiga Liven). Treballadors, però també amics i familiars, han escenificat la unió de la plantilla respecte d'unes negociacions amb la direcció que, tal com ha explicat el president del comitè d’empresa de Paulig, David Benítez, de moment no s'ha avingut a deliberar.

"Vam començar la negociació cap al mes de febrer, però l'empresa no obre la porta a negociar com Déu mana", ha lamentat Benítez en declaracions a NacióBerguedà, assenyalant que la direcció els ha retornat, sense canvis ni noves aportacions, les dues contrapropostes que els han fet arribar al respecte. Benítez ha detallat que l'origen de l'estira-i-arronsa actual és la voluntat de l'empresa d'adherir-se al conveni sectorial i deixar de banda el propi que fins a la data regeix, una acció a la qual el comitè accedirà si s'acorda l'aplicació de barems superiors als determinats en aquest conveni sectorial. "Aquí estem encallats", precisa el president.

És per aquest motiu, i per tal d'avançar en aquest impàs, que el comitè d'empresa, amb el suport de la CGT del Berguedà -sindicat que representa íntegrament el comitè i que consta d'un terç de la plantilla afiliada- ha impulsat la concentració, que ha tingut lloc a les fonts del Vall i ha desfilat pel passeig de la Indústria fins a l'altura de la plaça Cim d'Estela. Anteriorment, també han col·locat algunes pancartes amb proclames, per exemple, al polígon industrial de la Valldan, on hi ha la planta de Berga. "Esperem que entrin en raó i s'asseguin negociar", ha declarat per la seva banda el secretari general de la CGT al Berguedà, Pep Cara, qui ha puntualitzat que l'acció d'aquest dimarts pretén "visibilitzar aquest malestar davant d'una empresa que no ofereix pràcticament res".

Així, el mateix Benítez s'ha encarregat de llegir el manifest davant dels presents, que ha fet una crida "a fer pinya", deixant de banda la societat individualitzada de l'actualitat i incidint que "la unió fa la força". En aquest sentit, ha recordat a les generacions anteriors, "que van lluitar per millorar la seva situació laboral". De fet, el text ha traslladat aquesta unitat al context de l'empresa, asseverant que "nosaltres sense l'empresa no treballaríem, però l'empresa sense nosaltres no podria produir res". Amb tot, la proclama ha reclamat que "l'empresa ha de valorar la nostra feina i obrir les portes a negociar aquest conveni", i ha animat als presents a no defallir en el camí.

Segons les dades facilitades pel comitè d'empresa, Paulig té uns 370 treballadors entre les plantes de producció de Berga i Puig-reig, a més de la central d'oficines de Valldoreix (Sant Cugat del Vallès).