El Govern nomena Marta Chandre presidenta de Salut Catalunya Central

El Govern de la Generalitat ha nomenat la doctora Marta Chandre Jofré (Tona, 1963) presidenta de l'empresa pública Salut Catalunya Central, organisme que s'ocupa de la gestió de l'Hospital de Berga d'ençà de la cessió del centre comarcal al Departament de Salut. Chandre pren el relleu de Carme Bertral al capdavant del Consell d'Administració, òrgan de govern i control de l'entitat de dret públic i on també hi ha representació del CatSalut, la Regió Sanitària Catalunya Central, l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i la Fundació Althaia.

No és la primera vegada que Chandre tindrà relació amb l'hospital berguedà. Des del vessant de la gestió sanitària, va ser directora mèdica del Servei d'Atenció Primària (SAP) Bages-Berguedà-Solsonès, i també directora assistencial i adjunta a la Gerència Territorial de Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut (ICS). El 2016, va entomar el càrrec de gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, any en el qual es van engegar els contactes entre aquesta institució i la Fundació Sant Bernabé per al traspàs de l'Hospital de Berga. Aquesta voluntat es va fer pública en una roda de premsa celebrada el juliol de 2017 i va quedar culminada l'agost de 2020.

En el currículum de la nova presidenta de Salut Catalunya Central també hi consten els càrrecs de directora del SAP Anoia, sotsdirectora del Servei Català de la Salut i gerent de Governança d'Empreses Pròpies del Servei Català de la Salut. Actualment, era directora assistencial del grup Mutuam (anteriorment, havia estat directora dels equips d'atenció residencial del mateix grup).

En el vessant assistencial, ha exercit com a metgessa de família en el SAP Anoia i el SAP Osona, i també ha estat metgessa assistent al Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària d'Igualada i metgessa assistent al Servei d'Oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova. A més, destaca la seva participació en projectes com la creació de la Comissió de Qualitat de l'ABS, el programa PAPPS, i la col·laboració amb l'Hospital General de Vic en el Programa d'integració de diferents nivells assistencials o en la Comissió de Farmàcia de la DAP Osona.