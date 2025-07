Bergacomercial celebra l'estiu sortejant un creuer pel Mediterrani

Bergacomercial vol premiar la confiança de la seva clientela amb una campanya estival que, a més d'incentivar el consum, vol oferir unes vacances a un dels seus compradors. I és que la dinàmica que la unió de botiguers implementarà aquest agost té com a resultat el sorteig d'un creuer pel Mediterrani valorat en 2.000 euros. La promoció serà vigent entre l'1 i el 31 d'agost i requereix 10 compres o serveis mínims de 15 euros.

"Després de l'èxit de l'any passat, volem tornar a apostar per un gran sorteig a l'agost", ha detallat la presidenta de Bergacomercia, Sandra Subirana, qui assenyala que la principal novetat respecte de l'edició passada és que s'amplia el termini per poder-hi participar. En total, es disposarà de tot el mes d'agost per emplenar les butlletes que, al setembre, faran que un afortunat o afortunada guanyi un creuer per a dues persones (de set dies, amb sortida i arribada a Barcelona, i amb parades a Sicília, Roma, Savona i Marsella).

La dinàmica del sorteig és molt senzilla. Els interessats a participar-hi necessitaran, en primer lloc, una de les butlletes que tindran a disposició tots els establiments associats a Bergacomercial -uns 160-, ja que en aquesta campanya hi participen tots. L'objectiu és omplir les 10 caselles que s'hi troben amb els segells corresponents dels comerços. En total, cal obtenir-ne dos de cada tipologia de botiga disponible: Moda i complements, Equipaments de la llar, Alimentació, Restauració i Serveis. La validació s'obtindrà a partir de cada tiquet superior a 15 euros.

Un cop completada la butlleta, es podrà dipositar en les urnes disponibles en cada establiment per, de cara al setembre, procedir a la celebració del sorteig. La rifa s'emetrà per directe a les xarxes socials de la unió de botiguers de la capital berguedana, en una data encara per determinar.

Cal tenir en compte que, amb l'ampliació del termini, aquest 2025 la campanya també integra una de les accions comercials més destacades de la temporada, les Gangues d'Estiu, un fet que pot ajudar a completar les butlletes de la clientela de la unió de botiguers, segons assenyalen des de l'entitat. "L'any passat va funcionar molt bé, així que estem molt contents de poder-hi tornar", ha sentenciat per la seva banda Xavier Orcajo, membre de la junta, qui augura que la campanya "serà un èxit".