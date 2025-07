Berga programa 10 cites per dinamitzar l'estiu amb història i cultura

Berga posa en marxa aquesta setmana una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Les activitats tindran lloc entre el 19 de juliol al 13 de setembre.

La principal novetat del certamen és l'obertura al públic d'un edifici molt singular del Barri Vell: Cal Sarraís. En concret, s'han programat tres visites guiades que permetran posar llum sobre els secrets que s'amaguen dins d’aquesta casa situada al carrer Buxadé, i que ha despertat la curiositat de la ciutadania al llarg dels anys. Les places per participar en aquestes visites són limitades, així que cal inscriure's prèviament (93 821 13 84 o aj022.ofturisme@ajberga.cat).

Encara pel que fa a l'arquitectura, una de les jornades consistirà en un recorregut per conèixer el llegat d'Emili Porta i Galobart a la ciutat, en coincidència amb la celebració del centenari del seu nomenament com a arquitecte municipal (20 de setembre de 1924). Una altra activitat que torna a l'agenda aquest 2025 és la Ruta dels molins, una proposta que ressegueix l'antiga ruta de la riera de Metge per dins de Berga i els seus molins, bressol de la industrialització berguedana. També es replicaran les visites per descobrir el cor del campanar de l'església de Sant Francesc i la quina explica la història del Santuari de Queralt.

Finalment, també es podran visitar els dos espais museístics de la capital del Berguedà, al llarg de l'estiu. El Museu Comarcal de Berguedà i Oficina de Turisme de Berga obren de dilluns a diumenge, de 10.00 a 14.00 hores, i també romandrà obert de divendres a diumenge, de 17.00 a 20.00 hores. En el cas de l'Exposició Permanent de la Patum, a més de les visites incloses en els concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, l'exposició es podrà visitar els dissabtes i diumenges, d'11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. L'entrada té un preu de cinc euros (els infants fins a 12 anys poden accedir gratuïtament).

El programa

19 de juliol | Cal Sarraís: un misteri per descobrir. Carrer Buxadé número 14, a les 19.00 hores.

20 de juliol | Exposició permanent de la Patum. Convent de Sant Francesc, d'11.00 a 14.00, i de 17.00 a 20.00 hores. Activitat complementària inclosa amb l'entrada del concert del FeMAP.

26 de juliol | Berga a vista de campanar. Església de Sant Francesc, a les 22.00 hores.

27 de juliol | Emili Porta, arquitecte de Berga. Sortida de la plaça Sant Pere, a les 19.00 hores. Activitat complementària inclosa amb l'entrada del concert del FeMAP.

2 d'agost | Berga a vista de campanar. Església de Sant Francesc, a les 22.00 hores.

7 d'agost | Exposició permanent de la Patum. Convent de Sant Francesc, de 17.00 a 20.00 hores. Activitat complementària inclosa amb l'entrada del concert del FeMAP.

16 d'agost | Ruta dels molins. Punt de trobada: Font del Guiu, a les 18.00 hores.

22 d'agost | Cal Sarraís: la casa de l'armadura. Carrer Buxadé número 14, a les 22.00 hores.

31 d'agost | Un passeig per la història de Queralt. Inici a la plaça de l'Església del Santuari, a les 19.00 hores.

13 de setembre | Cal Sarraís: el jardí de les delícies. Carrer Buxadé número 14, a les 19.00 hores.