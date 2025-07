Berga impulsa una campanya per reivindicar la piscina com un espai de convivència

L'Ajuntament de Berga ha impulsat una campanya comunicativa que té per objectiu reivindicar la piscina municipal com a espai segur, inclusiu i lliure de violències. L'han anomenat Vull la piscina: refugi i alegria per a tothom i el missatge que promou posa el focus en la responsabilitat individual i col·lectiva per garantir que tothom se senti a gust a les instal·lacions. Com a element destacat, la difusió inclou la creació d'una cançó original, amb videoclip inclòs.

Segons han informat des del consistori, l'acció convida a reflexionar sobre algunes actituds quotidianes com les mirades de judici, els comentaris sexistes o la pressió estètica, amb l'objectiu d'assolir una "convivència estiuenca lliure de violències sexistes, grassofòbiques, racistes, i LGBTI-fòbiques als espais públics de lleure i, especialment, a la piscina municipal".

D'aquesta manera, el marxandatge, material gràfic i la cançó posen el focus en emfatitzar la diversitat de cossos, formes de vestir i maneres d'estimar, per tal de combatre "els imaginaris normatius que generen exclusió". En definitiva, la corporació local pretén "generar consciència col·lectiva sobre les violències normalitzades i els silencis còmplices, així com fomentar actituds actives de respecte, intervenció i cura comunitària".

«Gaudim la piscina», la cançó de l'estiu a Berga

La principal acció de la campanya ha consistit en la creació d'una cançó original. Es tracta de Gaudim la piscina i és obra d'Àrid Soldevila (veu i lletra) i DJ Kuria (instrumentació). Tal com posen en relleu des de la corporació local, "la cançó pretén oferir una visió positiva i transformadora sobre l'estiu: un temps de plaer, descans i relació, on tothom té cabuda, sense excepcions ni judicis".

De fet, la peça es va presentar durant l'acte inaugural de la temporada estival a les piscines municipals de la capital del Berguedà, celebrada el 27 de juny, i que va incloure activitats per a infants i joves amb inflables, jocs a la piscina, un sopar a la fresca i una vetllada musical amb l'actuació del duet Aquell Parell. Així mateix, per reforçar la sensibilització i divulgació de la campanya, s'instal·laran dos punts liles a la piscina, el 17 de juliol (15.30-19.30h) i el 23 d'agost (11.00-15.00h).

Vull la piscina s'emmarca en el programa Vull la nit!, iniciativa nascuda el 2017 per promoure unes festes lliures de sexisme a Berga. Les campanyes s'han anat estenent i ampliant a altres àmbits com l'entorn digital (Vull la xarxa), l'esport (Vull l’esport) i el col·lectiu LGBTI+ (Soc com vull). La proposta ha estat impulsada per les àrees de Feminisme, Joventut i Esports de l'Ajuntament de Berga i ha comptat amb el desenvolupament de la cooperativa Candela-Acció Comunitària i Feminista i Cooptècniques amb el suport de la Diputació de Barcelona.