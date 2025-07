Les fonts ornamentals de Berga tornen a ser buides. L'Ajuntament de Berga les va poder posar en marxa al març, amb la retirada de les restriccions per la sequera que el Govern mantenia vigents. Però l'activitat dels brolladors del passeig de la Pau i el parc de les Aubes, a més de la bassa del parc dels Soldats, va ser gairebé un miratge.

La regidora socialista Ariadna Herrada es va interessar pel motiu que mantenia novament tancades aquestes peces del mobiliari urbà de la capital en el decurs del darrer ple ordinari de la corporació local. La motivació, més enllà de l'embelliment, era la sensació de refresc i benestar que proporcionen durant l'època estival -i més tenint en compte les altes temperatures que s'estan registrant-. També va apel·lar a la pèrdua de punts d'hidratació per animals com els ocells, que solen patir durant els mesos de calor.

Segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, la raó que fa setmanes que manté les basses buides són unes avaries en les canalitzacions de l'aigua de les fonts del Lledó, que són les que les alimenten. "El fet que aquestes canalitzacions van estar molt temps aturades, perquè la sequera ens impedia omplir estanys i fer moure l'aigua, ha provocat danys", compartia, emfatitzant que "van començar a aparèixer avaries i fuites en la canalització, normals en allò que fa temps que no funciona, i alguna d'elles és important".

D'aquesta manera, per tal d'evitar el malbaratament d'aigua, el consistori ha optat per tornar a tancar l'aixeta mentre no es reparen les canalitzacions afectades. Tal com va exposar Serra, l'actuació perquè les fonts ornamentals puguin tornar a estar operatives impliquen "un canvi de tub durant bastants metres, i hem de veure com ho fem", és a dir, estan pendents de determinar "si podem actuar ràpidament o hem de passar per un projecte i una modificació pressupostària".

"El trist resultat provisional és que no podem obrir aquesta canalització de l'aigua que ens permet omplir les basses", ha compartit el titular d'Urbanisme. En aquest sentit, Herrada va preguntar sobre els terminis i si és que el govern ha renunciat que les fonts puguin tornar a brollar aquest estiu. "No encara. Estem buscant la manera de fer-ho", responia Serra, incidint que "és una qüestió de qui ho fa i com ho paguem". "L'estiu és un bon moment per fer-ho", recalcava el regidor.

Encara pel que fa a la disposició d'aigua a la ciutat, Ariadna Herrada també es va referir a un parell de fonts de polsador que, segons han tingut constància, no funcionen correctament. És el cas de la del carrer Gósol i una al barri de Santa Eulàlia. "En plena onada de calor, és molt necessari que totes les fonts estiguin en condicions", ha argumentat. Aleix Serra va reconèixer que no ho tenia present i va confirmar que ho revisarien, per fer les reparacions escaients.