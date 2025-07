L'Ajuntament de Berga defuig del fatalisme amb el carrer Major

Arran de l'anunci del tancament de la botiga de Cal Guitart al carrer Major, després de 70 anys de trajectòria, el debat sobre l'estat d'aquest eix a la capital del Berguedà s'ha revifat. Els discursos es mouen entre les posicions més catastrofistes, que no veuen remei a la situació, i les quines veuen esperança si es premen les tecles necessàries. Des de l'Ajuntament de Berga defugen del fatalisme i incideixen en el compromís del consistori respecte d'aquesta via. "És un dels punts de la ciutat on es dediquen més esforços", ha assegurat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra.

Les tendències comercials i socials estan influint en la configuració de les ciutats, i a Berga, fa anys que aquesta realitat es tradueix en persianes baixades al carrer Major. L'eix que havia estat un nucli de vida s'ha anat buidant al punt que, actualment, hi ha 48 locals comercials tancats al carrer Major, respecte de les 49 botigues que hi ha actives. Així mateix, també s'hi troben 15 espais destinats a altres funcions més enllà de la comercial, com exposicions culturals, mostres publicitàries o locals d'entitats i formacions polítiques. I, segons les fonts consultades, la xifra d'establiments tancats pot créixer els mesos vinents.

Per a la corporació local, aquesta situació no és una rara avis, sinó que més aviat, és l'habitual en els centres històrics de la majoria de les ciutats de Catalunya. "N'hi ha alguns, potser a Girona o a Vic, que li van donar una volta temps enrere, però també n'hi ha molts altres que, malauradament, no és així", ha valorat l'alcalde, Ivan Sànchez, qui considera que la devaluació del teixit comercial va més enllà de l'espai on es trobi la botiga: "Que al carrer Major hi està havent un canvi de tendència és evident, i que cada vegada hi ha més comerços que no troben relleu, també. Però n'hi ha que tampoc el troben ni canviant d'ubicació", ha argumentat el batlle, qui considera que aquest fet potser és resultat que "simplement, hi ha menys gent que es volen dedicar a aquest ofici".

Així, l'equip de govern han negat que el consistori sigui el responsable d'aquesta situació, exposant que, precisament, fan molts esforços en aquesta via. "El carrer Major és el carrer que més s'hi gasta de tot Berga", ha afirmat el regidor d'urbanisme, posant d'exemple que aquesta és l'única via que es neteja diàriament amb aigua. "S'hi està sobre", assevera. Un altre exemple d'inversió ha estat l'enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat, "una de les reclamacions històriques", ha recordat l'alcalde, tot i matisar que "no sé si avui dia es pot valorar si això ha sigut un revulsiu", i reconeixent que "tampoc esperàvem que, enderrocant aquesta casa, de cop i volta el carrer Major hagués de canviar per complet". Finalment, també s'ha emfatitzat la dedicació de cara a dinamitzar aquest espai, que segons Serra "és el lloc on s'intenta fer més activitats del llarg de l'any". "De cap manera aquesta situacióés resultat d'un abandonament de la part pública, perquè aquí s'hi dediquen més esforços que en altres carrers de la ciutat", ha insistit Serra.

Una davallada de fa temps i les opcions per revertir-la

Aquesta deliberació al voltant de la situació al carrer Major no és nova. En paraules del titular d'Urbanisme, aquest context de tancaments comercials "és un procés que es va iniciar fa dècades", tot i considerar que "moltes vegades es fa molta més èmfasi quan tanca un local i, en canvi, no es fa gaire cas de quan n'obren un de nou". De fet, Serra creu que un dels fets més significatius és que "hi ha molta més rotació" que s'allunya d'aquella memòria col·lectiva de fa 50 o 60 anys enrere, amb botigues "més estables i històriques". Per la seva banda, el batlle també ha posat en relleu que, més enllà de les botigues, el carrer Major destaca actualment per tenir una molt bona restauració: "Des del punt de vista gastronòmic, trobem una oferta de gran qualitat".

És per fer front a aquesta realitat arreu del país que el Govern ha promogut la llei per a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a la qual Berga es vol acollir amb un projecte propi liderat des de Bergacomercial, que fa més d'un any que no en parla públicament, després de l'impuls d'una plataforma contrària a aquesta iniciativa. "Està avançant", ha compartit Sànchez al voltant del projecte que, segons ha indicat, "l'objectiu és portar-lo a votació". En aquest sentit, l'alcalde ha declarat que "no sé si l'APEU és la solució màgica o no, però és una solució", reivindicant que "el que està clar és que si no es fa alguna cosa per revertir aquesta situació, hi ha mala peça al teler".

"L'única manera de revertir la situació és que a l'administració hi creguem i hi apostem, però que també ho faci la part privada", ha continuat explicant Sànchez, que ha indicat que "el que no farà l'Ajuntament és obrir comerços", malgrat comprometre's a continuar dedicant recursos a oferir les millors condicions.