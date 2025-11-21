Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 21, 22 i 23 de novembre

Tot i que el fred ja ha aterrat a la comarca, l'agenda manté activitats al carrer. Un dels grans reclams és la Muussegada, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya, que converteix Olvan en un gran aparador d'aquest producte alimentari. També hi haurà mostres a Berga (la ReFireta) i Puig-reig (del Llibre llegit i Trobada de vehicles clàssics). En paral·lel, diversos municipis commemoren el 25-N amb activitats per a la conscienciació, com la representació teatral a la capital Teoria King Kong.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 21, 22 i 23 de novembre.
Torna el Fòrum 10 de Puig-reig, el cicle de taules rodones de l'àmbit del periodisme i la comunicació. Aquest 2025, les jornades s’anomenen Del relat humà a la intel·ligència artificial i tenen per finalitat reflexionar sobre “com la paraula i la tecnologia es troben, dialoguen i transformen la nostra manera de comunicar”. La tercera sessió serà el 21 de novembre a les 20.00 hores, amb la participació de David Bassa i Txell Freixa en un debat titulat Documentals. Moderarà el periodista Josep Genescà.
Olvan torna a desplegar aquest cap de setmana la Muussegada, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya. El certamen s’ha consolidat com l’escenari perfecte per unir productors i consumidors, amb les propostes gastronòmiques de grans al·licients i també activitats culturals, lúdiques i infantils per complementar la festa. El programa arrencarà amb la jornada tècnica per ramaders i es reprendrà el vespre de dissabte amb els dos actes estrella: el Concurs d’hamburgueses i l’espai de degustació. Diumenge, l’agenda s’allargarà fins al migdia amb tallers, demostracions i una xerrada. Trobareu el detall dels horaris aquí.
En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, la plaça Sant Pere de Berga es converteix aquest dissabte en l'epicentre de la ReFireta, la mostra sobre reducció, reutilització i reciclatge de residus del Berguedà. La quarta edició de la cita posa el focus en els residus d'aparells elèctrics i electrònics, un dels fluxos de residus que creix més ràpidament a casa nostra. D’aquesta manera, a més dels espais fixos, el programa conté set tallers per a l’aprofitament dels materials i altres accions de divulgació. L’agenda.
25-N al Berguedà
Diferents municipis del Berguedà s’adhereixen a la commemoració del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, organitzant diferents propostes i activitats per difondre la reivindicació. Aquest 2025, una de les accions més visible serà la pintada de bancs de color lila en diverses poblacions, adjuntant una frase que permet reflexionar sobre el poder de transformació de la societat en conjunt per tal d’avançar cap a l’erradicació de les violències. També seran actes corals la lectura del manifest, concentrat els dies 22, 23 i 25 de novembre. El programa.
Dos dies d’Orientació del Berguedà
Cal Companyó (Guardiola de Berguedà) serà el punt neuràlgic de la 15a edició dels Dos dies d’Orientació del Berguedà. La competició consistirà en una cursa de Mitja Distància a Cal Companyó dissabte al matí, una cursa esprint dissabte a la tarda a la Pobla de Lillet, i una altra cursa de Llarga Distància, també a Cal Companyó, diumenge al matí. Les tres curses seran puntuables per a la Copa Catalana de la FCOC. A més, també hi haurà categories populars en les tres proves. Els detalls.
«Teoria King Kong»
Berga acollirà la representació de l’obra teatral Teoria King Kong de la Virgueria, dirigida per Isis Marín i protagonitzada per M. Pau Pigem. Teoria King Kong és un dels grans llibres de referència del feminisme i de la teoria del gènere, un assaig incisiu en el qual Virginie Despentes comparteix la seva pròpia experiència per parlar-nos sense embuts ni concessions sobre violació, prostitució, repressió del desig, moral, pornografia i maternitat per contribuir a l’enderrocament de les bases patriarcals de la societat actual. En acabar la funció, hi haurà un col·loqui amb l’actriu i Anna Boix. L’espectacle forma part de la programació cultural de tardor i hivern del Teatre Municipal i de l'agenda del 25-N a la capital del Berguedà. Entrades.
Fira del Llibre Llegit
Entre les 11.00 i les 14.00 hores de diumenge, la plaça de l’Olivera de Puig-reig acull la XVI Fira del Llibre Llegit. La proposta esdevé un espai d’intercanvi de volums, en el qual qualsevol persona es pot apropar per deixar-ne i agafar-ne, sense intercanvi econòmic. A més, els Ressonants posaran música per amenitzar la proposta.
Trobada de vehicles clàssics
Cal Prat organitza aquest diumenge la 1a Trobada de vehicles clàssics a la colònia. Els cotxes es començaran a plantar a les 09.00 hores del matí, mateixa hora que s’oferirà un esmorzar. Els vehicles es podran veure fins a les 12.30 hores, moment que engegarà una segona plantada a l’avinguda 1 d’octubre de Puig-reig. Més informació.
«Downton Abbey: El gran final»
Seqüela de Downton Abbey: Una nova era. Segueix la família Crawley i el seu personal a mesura que s’endinsen a la dècada del 1930. Mentre decideixen com conduir Downton Abbey cap al futur, tots han d’acceptar el canvi i donar la benvinguda a un nou capítol. Aquesta és la sinopsi de Downton Abbey: El gran final, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.