El Teatre Municipal de Berga aixeca el teló de la nova temporada amb una comèdia

Amb el restabliment de la rutina després de l'aturada estival, la programació cultural torna a rodar a la capital del Berguedà. Un total d'onze propostes d'arts escèniques i musicals omplen l'agenda del Teatre Municipal de Berga fins al Nadal, arrencant aquest mateix cap de setmana amb una comèdia i desplegant les representacions impulsades de les entitats locals, així com formats professionals destacats del panorama català.
"Tenim una programació de tardor molt intensa a Berga, de fires i també cultura, amb teatre i música", ha posat en relleu la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, qui celebra que aquesta agenda té bona part de raó en "el gran teixit cultural que té la ciutat i que ens afavoreix". I la quina obrirà el certamen neix d'aquests grups locals com ho és l'Agrupació Teatral la Farsa, que estrena la temporada amb la comèdia Fuita.
Per a la directora de l'obra, Angelina Vilella, es tracta d'una "comèdia com les d'abans, plenes d'enredors i molta acció". Els embolics i els secrets de cadascú es van enredant amb situacions cada cop més absurdes en un "text molt bo" de Jordi Galceran, i que delectarà el públic el 20 i 21 de setembre. El menú de la Farsa continuarà amb una proposta poc coneguda d'Àngel Guimerà: Maria Rosa. Segons Anna E. Puig, membre de l'agrupació, es tracta d'una "obra potent" que parteix d'un crim que deixa veure traïcions, intrigues i desconfiances en una comunitat obrera. La peça és dirigida i adaptada per Marc Pujals i pujarà a l'escenari el 18 i 19 d'octubre.
L'Associació Teatral Munt d'Arts presenta aquesta campanya l'adaptació d'una pel·lícula musical. Es tracta d'El gran showman, dirigida per Montserrat Tristany, qui ha posat en relleu el gran esforç que fa la companyia en aquesta proposta: "Tenim una banda sonora increïble, uns balls fascinants, els valors que transpira són admirables...", ha emfatitzat. Un dels actors, Octavi Puntas, ha precisat que la proposta és el resultat de l'experiència adquirida amb Som-n'hi, el musical, i que permetrà un muntatge que sorprendrà els espectadors. Les funcions seran el 27 i 28 de setembre.
Per part de la Closca, aposten per recuperar la proposta de la primavera: El somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare. "És una obra que ens agrada molt perquè uneix la màgia i la fantasia amb línies divertides i esbojarrades", assenyala el director i dramaturg del format, Ivan Otaola, qui destaca que la representació és a càrrec de la Jove Companyia de la Closca.
Orquestra de cambra i havaneres
Els dos concerts de la campanya també sorgeixen de la iniciativa d'entitats berguedanes. La primera de l'agenda serà l'actuació de Port bo, amb les seves havaneres i cançó de taverna. Amb més de 20 discos editats, la formació gaudeix d'una llarga trajectòria que compartiran a Berga el 26 d'octubre, en un concert en benefici de la Fundació privada tutelar del Berguedà.
Unes setmanes després, el 9 de novembre, el Rotary Club del Berguedà organitza el seu concert benèfic anual, que enguany es fixa en la música de cambra. Els protagonistes seran la soprano Clara Renom i Camerata Bacasis, que dirigits per Emmanuel Niubò prometen una vetllada única, entre l'òpera i el musical.
Tres formats de renom a Catalunya
Des de l'Ajuntament de Berga, han contractat tres propostes per omplir el calendari del Teatre Municipal, començant amb una obra que ha fet vibrar el Romea i protagonista de Berga -Francesc Marginet-. Es tracta de Mort d'un comediant, de Guillem Clua, una obra que parla de la vellesa, l'amor al teatre i la identitat pròpia. Serà el 25 d'octubre.
Carles Sans presenta Per fi sol! el 16 de novembre. Segons Altarriba, es tracta d'una cita imperdible pels seguidors del Tricicle, en una representació que exposa un seguit d'anècdotes, vitals i laborals. Finalment, en el marc dels actes del 25N, la Virgueria ofereix Teoria King Kong, un text que es proposa enderrocar les bases patriarcals i masclistes de la societat actual parlant de forma oberta i crua dels elements que imposen violència i repressió contra les dones. La representació, amb Isis Marín al capdavant, serà el 22 de novembre.
Els Pastorets bufen les 125 espelmes
Com que el programa s'estén fins a inicis de l'any 2026 i, per tant, engloba el Nadal, també queden incloses les dues propostes de Pastorets. D'una banda, el Grup Colònies a Borredà s'encarrega de les representacions d'Uns Pastorets Infantils, els dies 28 i 29 de desembre. I, de l'altra, aquest 2025 se celebra una efemèride important a Berga: la commemoració dels 125 anys gaudint dels Pastorets de Serafí Pitarra.
"Els Pastorets són l'acte central de la temporada de tardor i hivern a Berga", ha destacat des de la Farsa Sònia Ferrer, qui ha avançat que l'aniversari s'acompanya d'un seguit de novetats i sorpreses que s'aniran desvetllant els mesos vinents. Les funcions tindran lloc els dies 25 i 26 de desembre, i també 1, 3, 6 i 11 de gener.
Per comprar entrades anticipades per a les diferents funcions, haureu d'accedir a Entradium en el cas d'El gran showman, a la web dels Pastorets per les funcions nadalenques de la Farsa, i al portal de l'Agrupació per les altres dues obres de la temporada. La resta d'entrades es poden trobar a Ticketara.