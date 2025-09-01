Comencen al Berguedà les gravacions d'un film que parla sobre els trastorns alimentaris en joves

El Berguedà es converteix en un plató aquest mes de setembre. El motiu és que Arrels Produccions ha seleccionat diferents localitzacions de Gironella i la Nou de Berguedà per rodar-hi 46 CAL, un film que reflexiona sobre els trastorns alimentaris i la salut mental juvenil. Les gravacions es posen en marxa aquest dilluns.
L'argument de 46 CAL ens trasllada a la vida de la Greta, una adolescent brillant i autoexigent que, després de la mort de la seva àvia, comença a perdre el control d'allò que més importa: ella mateixa. Influïda pels discursos de les xarxes, s'endinsa en una rutina obsessiva marcada per la restricció alimentària, l'exercici compulsiu i la culpa. El paper l'entoma Mireia Fernández, en un elenc conformat per Ramon Godino, Fanny Marsà i Joan Crosas en els papers principals, i on també intervindran actors de llarga trajectòria com Miquel Gelabert, Rosa Gàmiz, Carme Sansa, Jordi Banacolocha o Elisabet Carnicé.
Marc Comabella i Eva Pagerols són els impulsors d'Arrels Produccions. Viuen al Berguedà i és per aquest motiu que han decidit que la història s'ha de "desvincular" de les grans ciutats -si bé hi haurà alguna escena rodada a Barcelona-. "De vegades tenim la fixació que aquests temes només passen a llocs on viu molta gent, i no és així", explica Comabella a l'ACN. Així, l'acció es trasllada en un nucli que representa l'antítesi de les metròpolis: un petit poble berguedà. És el cas de la Nou de Berguedà, "un lloc que sembla totalment residual i on aquesta malaltia no pugui tenir cabuda, però on sembla que tot està sota control pot haver-hi el descontrol", assenyala.
De fet, fa uns cinc anys que els responsables treballen en aquesta iniciativa, la qual ha requerit "molt temps picant pedra" fins a fer-se realitat. "Ha estat molt complicat tirar endavant com a productora nova", ha expressat Comabella, que ha lamentat que "les ajudes mai acaben de ser les suficients i això suposa un gran hàndicap". Es preveu que les gravacions s'allarguin fins a principis del mes d'octubre. Posteriorment, estimen tenir un primer esborrany cap al Nadal, amb l'objectiu d'estrenar la pel·lícula durant la primavera de 2026.
Conscienciació per a la prevenció
L'objectiu principal de 46 CAL és "fomentar la reflexió sobre els trastorns de la conducta alimentària i la salut mental juvenil, utilitzant el cinema com a eina transformadora". En aquest sentit, més enllà dels cinemes, els responsables esperen que el film també es treballi als centres educatius. Així, Comabella argumenta que la motivació de l'argument en el fet que trobaven a faltar un projecte en català que tingués els trastorns de la conducta alimentària com a "eix central": "Creiem que, donada la gravetat del tema i de les xifres que suposa, a casa nostra no hem trobat una pel·lícula que se centri únicament a tractar aquesta problemàtica", ha expressat.
En aquest sentit, tot i que la pel·lícula sigui una ficció, els impulsors han treballat molt estretament amb el centre Eàtica de Barcelona, especialitzat en el tractament d'aquests trastorns. Així, el guió està conformat de les experiències i situacions de 25 noies d'edats similars al personatge de la Greta que "han aportat veu i vot" a la història. La part final del rodatge, precisament, es farà en aquest centre. Sigui com sigui, a més de la cruesa que té una història com la de 46 CAL, Pagerols incideix que volen que el film esdevingui un "missatge d'esperança" per a totes aquelles persones que pateixen un trastorn alimentari que, segons assegura, "malauradament cada cop són més i de perfils més variats".