Comença el compte enrere per la Fia-Faia a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola

Amb l'arribada del solstici d'hivern, l'Alt Berguedà es prepara per reviure una de les seves celebracions més ancestrals. La nit de Nadal s'il·lumina amb força als municipis de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola gràcies a la Fia-Faia, festa que enguany celebra tres efemèrides que han marcat la seva projecció i evolució els darrers 25 anys.
Aquest diumenge, es viurà el preludi de la celebració a la Torre de Faia. Aquesta casa pairal situada dins el terme municipal de Gisclareny rebrà la visita d'una representació de faiaires dels dos pobles que s'ocuparan de l'encesa del Foc de la Fia-Faia. Es tracta d'un acte simbòlic, recuperat l'any 2021, que marca l'inici oficial del compte enrere de la Fia-Faia. A través d'un ritual, s'encén el foc que simbolitza la pervivència d'una tradició que uneix els dos pobles sota el crit de: "Fia-Faia, que nostre Senyor ha nascut a la paia!".
L'espera posterior no serà gaire llarga. El 24 de desembre a la tarda s'engegarà la maquinària d'aquesta cerimònia col·lectiva dedicada al solstici d'hivern. Segons l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, s'espera tornar a cremar un nombre similar de faies al dels últims anys. En primer lloc, n'hi haurà que baixaran des del Siti cap a Bagà i des de la Closa cap a Sant Julià, marcant aquella imatge d'una serp de foc amb les torxes enceses i fins a les places de cada poble. Allà, els esperaran encara més faies cremant: als carrers, davant de casa o al balcó de l'ajuntament, com és el cas de Bagà, replicant l'antic costum que els nens i nenes fessin la crema des del balcó de casa.
En aquest sentit, el consistori baganès es manté atent a l'evolució de la celebració, i especialment pel que fa a la massificació de visitants pel reclam que suposa. Malgrat que se celebri la nit de Nadal, una jornada de reunió familiar a moltes llars, això no ha evitat que, a banda dels veïns i veïnes del poble, s'hi acosti gent de tot el Berguedà i també d'arreu de la demarcació de Barcelona, afirma el batlle. També noten un interès creixen en participar en la baixada des del Siti, que l'any passat va registrar 190 torxes.
"Enguany tornem a estar amatents i, si augmenten molt les faies en la baixada, haurem de plantejar restriccions", explica Casas en relació amb aquest trajecte per la muntanya, reconeixent en tot cas que en l'edició passada "va funcionar prou bé". D'aquesta manera, es calcula que durant la celebració de la Fia-Faia d'enguany es cremaran més d'un miler de faies entre Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
Un any d'aniversaris
L'edició d'aquest 2025 està marcada per tres efemèrides que es recordaran especialment durant la festa. En primer lloc, enguany farà 25 anys que es va recuperar aquesta baixada de les faies des del Siti, deixant a més una imatge encara més especial. I és que, tal com comparteix Casas, "aquella primera baixada es recorda perquè és l'única edició que es va fer amb neu". Cal tenir present que, en els primers anys des de la represa, "baixaven poques desenes de torxes".
Aquest interès creixent en la festa també es va potenciar deu anys més tard, ara en fa 15. Va ser amb el reconeixement de la Fia-faia com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya, ampliant el focus d'aquesta particular celebració a l'Alt Berguedà.
D'altra banda, aquesta Fia-Faia coincideix amb el desè aniversari d'ençà de la declaració de les Falles dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. Això s'ha traduït en alguns actes paral·lels de celebració, com per exemple, un repic de campanes l'1 de desembre "a tots els pobles que eren a la candidatura". D'altra banda, també s'ha previst un concert de Núria Conangla a l'església de Sant Esteve aquest divendres, en el qual "s'interpretaran algunes peces amb motiu de l'aniversari". Finalment, l'efemèride quedarà plasmada en una placa commemorativa a la plaça Porxada, col·locada pel consistori baganès i l'Associació de la Fia-Faia.