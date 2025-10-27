Roser Comas descobreix el passat inèdit de Bagà en una nova publicació historiogràfica sobre la vila

L'Àmbit de Recerques del Berguedà ha editat Bagà, vila de nobles i cavallers. Els Còdol i els Travy. Així es titula el llibre escrit per Roser Comas i que, aportant documentació inèdita, il·lustra 400 anys de la història de Bagà. La presentació de la publicació tindrà lloc al Palau dels Pinós, el pròxim 2 de novembre.
La tradició historiogràfica baganesa fa un nou pas endavant amb l'obra de Comas. El llibre és el resultat d'un estudi documentat que se centra en el període entre els segles XVI i XIX. A partir de les famílies nobiliàries dels Còdol i els Travy, la publicació aprofundeix en la vida de Bagà i la seva gent, incloent-hi famílies de cavallers com els Roset, els Faia, els Brocà, els Descatllar i els Tord.
Segons han destacat des de l'Ajuntament de Bagà, que ha donat suport a la iniciativa, aquest treball posa llum a un període extens que va fer de Bagà la capital històrica de l'Alt Berguedà. Així mateix, l'alcalde, Lluís Casas, s'ha implicat directament en el volum, encarregant-se del pròleg.
D'aquesta manera, el Palau dels Pinós acollirà la presentació del llibre de Roser Comas, diumenge vinent a les 18.00 hores i aprofitant l'avinentesa de la Fira de Tots Sants. L'escenari no és casual, tenint en compte que es tracta d'un emplaçament amb un gran valor simbòlic en la publicació: el llibre documenta la connexió històrica d'aquest espai, recollint, per exemple, que Ramon Travy Còdol va vendre l'heretat "de Palau" l'any 1922.
Amb tot, des del consistori han posat en relleu que adquiriran 100 exemplars del llibre de Comas per mantenir el seu compromís amb l'ajut a l'estudi i la cultura locals. "El llibre de Roser Comas esdevé un complement essencial per a l'estudi del passat baganès", valoren des de l'Ajuntament en un comunicat de premsa.