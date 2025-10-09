Bagà treu a exposició pública el projecte inicial de rehabilitació de l'antic asil

L'Ajuntament de Bagà ha fet l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació de l'antic edifici de la Fundació Salarich Calderer. L'immoble, popularment conegut com l'asil, està ubicat al carrer Raval i va ser adquirit a finals de l'any 2023 per 90.000 euros. Ara, la planificació d'obres planteja situar-hi fins a vuit serveis del poble, començant per una consolidació estructural de la finca. El plec contempla amb una inversió de tres milions d'euros.
Segons assenyalen des del consistori, els primers treballs previstos "se centren exclusivament en la consolidació de l'edifici", acció que descriuen com "un pas previ imprescindible abans de definir-ne els usos finals". En concret, es preveu dur a terme: un reforç estructural, amb l'afermament de forjats, murs de càrrega i fonaments per assegurar l'estabilitat de l'equipament; la renovació de les cobertes, per reparar els defectes de filtracions i humitats, i per garantir un aïllament correcte; i la rehabilitació de les façanes i l'interior, definint els espais per a la distribució interna futura.
"L'objectiu és que sigui un equipament que aculli diferents serveis municipals", ha detallat en declaracions a Nació Berguedà l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, qui ha manifestat que els més prioritaris de posar-se en marxa són l'arxiu i la biblioteca. Actualment, cap d'aquests serveis disposa de dependències específiques, fet que suposa que els documents es trobin emmagatzemats en diferents espais i sense facilitat per a la seva consulta. Així, a més de les instal·lacions per dipositar documents i llibres respectivament, també es crearien espais de lectura per cada servei.
Altres dependències municipals que s'hi ubicaran són el Jutjat de Pau, un espai telemàtic amb zona de coworking, una sala de conferències i multifuncional, locals per a les entitats del poble, les oficines de Serveis Socials de l'ajuntament i el Punt d'informació turística. En aquest sentit, i després de negociar-ho amb l'oposició, s'ha descartat situar-hi la Llar d'infants com inicialment s'havia previst. Finalment, el document inclou la possibilitat que, un cop completats aquests trasllats, es pugui crear un pati i un aparcament.
A la cerca del finançament
Tot plegat, la planificació aprovada pel ple i que ja està en exposició pública contempla la totalitat dels treballs de remodelació, ja que si bé "inicialment es pretenia fer uns arranjaments parcials", finalment s'ha optat per "definir la rehabilitació completa". Això explica que els càlculs inicials de les obres hagin passat de prop d'un milió d'euros anunciat el gener de 2024 durant la visita del delegat del govern espanyol a Catalunya als tres que finalment suma el projecte executiu. En concret, el pressupost total de licitació de l'obra és de 2.506.919,57 euros, als quals cal sumar 526.451,11 euros corresponent a l'IVA.
"Serà molt complicat que ho puguem dur a terme en una sola fase, però l'aprovació és per tot", ha assenyalat Casas, qui ha reconegut que a hores d'ara no es disposa del finançament per tirar-ho endavant. "Estem buscant les fonts", ha compartit, incidint que "hem volgut avançar per tenir-ho tot a punt i, en el moment que arribin els diners, ja podrem tirar endavant l'obra". Cal tenir present que el pressupost de 2025 de l'Ajuntament de Bagà no contemplava cap partida per destinar a aquest projecte.