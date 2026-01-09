Un conductor impacta contra la barricada de pneumàtics de la C-16

Matinada accidentada al tall de la pagesia a la C-16. Un conductor ha xocat contra una barricada de pneumàtics situada a l'Eix del Llobregat, en el tall que aquest divendres al matí encara es manté entre els municipis de Berga, Olvan i Casserres.
Eren volts de quarts de sis del matí quan un estrèpit alertava la vintena de persones que han dormit en el campament improvisat de la C-16 per protestar contra les polítiques agràries de la Unió Europea i l'acord amb el Mercosur. Un cotxe s'havia estavellat contra la barricada instal·lada a l'altura del terme municipal d'Olvan.
El conductor, un home de 20 anys, s'hauria saltat la senyalització de desviament obligatori per la carretera vella (C-16z) i ha acabat xocant a la muntanya de pneumàtics. El jove ha sortit pel seu propi peu del vehicle, i ha estat traslladat a l'Hospital de Berga per ser atès de les ferides lleus que ha patit.
Més enllà d'aquesta insòlita i desafortunada anècdota, els ramaders de la Catalunya Central es mostren decidits a mantenir la protesta de forma indefinida per pressionar contra un possible acord entre la UE i el Mercosur. "La gent està preparada i amb ganes", ha compartit Isona Fernández, una de les participants, en declaracions a l'ACN. Fernández també ha detallat que la col·laboració va més enllà del tall, tenint en compte que el bestiar "menja cada dia" i s'han hagut d'organitzar per fer relleus.
Aquest divendres és un dia clau perquè està previst que es faci la votació de l'acord. En termes més locals, els agricultors confien reunir-se durant la jornada d'avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.