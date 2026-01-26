Un conductor perd el control del cotxe i impacta contra l'arbrat i senyals a la carretera de Solsona

Accident aparatós a la zona de la Valldan. Un conductor va perdre el control del vehicle mentre circulava per la carretera de Solsona i va acabar impactant contra l'arbrat i els senyals ubicats a la zona central de la via -separant els dos carrils principals del residencial-. Es tracta d'un accident fortuït que, segons es creu, podria estar derivat de la situació meteorològica adversa. De fet, fruit de la nevada de dissabte, hi va haver altres incidències com talls de vies, caiguda d'arbres o un altre sinistre de trànsit.
Tal com ha informat la Policia Local de Berga a través del consistori, cap a les dues de la matinada de diumenge, un vehicle va col·lidir contra uns arbres i senyals a la carretera de Solsona, a prop de l'Escola de la Valldan. Tot i que els agents encara estan investigant les causes exactes de l'accident, s'estima que la presència de gel a la calçada hauria pogut derivar en la pèrdua del control del cotxe per part del seu únic ocupant, que no va resultar ferit. El cos d'ordre remarca que aquesta persona va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i la d'altres substàncies estupefaents, descartant que tingués afectada la capacitat de conducció.
També fruit de les condicions meteorològiques, tres vehicles van xocar a l'avinguda del Canal Industrial dissabte al matí, en el moment àlgid de la nevada. Fruit d'aquest sinistre tampoc va resultar ferida cap persona, així que els cossos de seguretat i emergències van procedir a retirar els vehicles implicats de la via per a poder restablir la circulació. En aquest sentit, des de la corporació també detallen que es van tallar algunes vies per precaució, quan la neu s'acumulava més. En concret, no es va permetre circular temporalment pel carrer Serra Farriols (que dona accés a la carretera BV-4241), així com en els accessos de la BV-4242 des de la carretera BV-4241 i des del carrer Pere Costa de Berga.
Durant la jornada d'avui, la brigada també ha estat treballant en altres afectacions fruit de la meteorologia. Els episodis seguits de pluja, vent i neu dels darrers dies han contribuit en la caiguda de diferents exemplars d'arbrat a la ciutat, com al capdamunt del carrer Comte Oliba (en una de les zones verdes a tocar de la Residència Sant Bernabé), a l'espai del parc de les Aubes (carrer Francesc Macià) i a la serra de Casa en Ponç.
Ja aquest dilluns al matí, els Bombers han hagut d'intervenir per sanejar la façana d'un edifici de la Gran Via. Alguns vianants han alertat els cossos d'emergència en observar uns despreniments a la via pública procedents d'aquest immoble. Segons han assenyalat a les xarxes socials des de Bombers, entre les 20.00 hores de diumenge i les 14.00 hores de dilluns, han rebut 400 avisos arreu de Catalunya per vent, dels quals vuit a la Catalunya Central.