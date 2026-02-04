La central tèrmica de Cercs, convertida en un ring: identifiquen 51 persones en un combat il·legal

Els Mossos d'Esquadra han identificat 51 persones que participaven en un combat il·legal a les instal·lacions de l'antiga central tèrmica de Cercs. Els fets van tenir lloc diumenge, 1 de febrer, i s'han pogut detectar gràcies a l'alerta donada per un testimoni.
Segons ha avançat Aquí Berguedà i ha confirmat l'ACN, una persona va avisar els Mossos que s'estarien produint lluites a l'espai de l'antiga tèrmica, a tocar de la C-16 i dins el terme municipal de Cercs. Diferents agents es van mobilitzar per fer les comprovacions pertinents i, tot i que van arribar quan la baralla ja havia acabat, van poder observar circumstàncies que evidenciaven el relat del testimoni.
El cos d'ordre desplaçat va trobar diverses persones amb ferides a la cara i a les mans. També va detectar una espècie de ring fet amb pneumàtics, probablement dels que van quedar abandonats com han denunciat les entitats ecologistes anteriorment. A més, van localitzar roba i material de boxa.
Per tot plegat, els Mossos recorden que aquest tipus de baralles estan al marge de la legalitat, i demanen a la població que, si algú és testimoni d'un fet d'aquestes característiques, avisi al 112.