Detenen dos lladres per set furts amb distracció a persones grans al Berguedà

Els lladres sempre busquen noves maneres de reiventar-se per passar desapercebuts. Les seves maneres de dur a terme els robatoris sempre són subtils i intenten estudiar molt bé el comportament de la gent a qui volen robar.
Són persones, sobretot, d'edat avançada o gent que camina despistada pel carrer, en general, gent que no pot estar alerta ni defensar-se o respondre quan lis roben. Un d'aquests exemples es pot veure a aquest vídeo difós pels Mossos a Instagram, en què es veu com una parella d'homes planeja un robatori a una parella d'àvies.
Al vídeo es veu com una parella de persones grans està asseguda al carrer i els lladres passen una primera vegada caminant per davant per visualitzar l'objectiu: la bossa de mà. Després, un d'ells para amb el cotxa davant de la parella d'àvies i li fa una pregunta perquè una d'elles s'acosti al vehicle, creant així una distracció mentre l'altre li furta a la segona dona gran la bossa de mà i se'n va tranquil·lament.
Els Mossos han detingut als dos lladres, a qui atribueixen set furts amb distracció a persones grans del Berguedà. La detenció va ser entre el 2 i 4 de març a Manresa i Cornellà de Llobregat arran d'una investigació. Se'ls atribueix set delictes de furt, a més d'estafa bancària amb targetes i falsificació documental.
Altres furts a gent gran
A finals de gener, una dona de 76 anys va denunciar que venia de comprar en cotxe al supermercat de Gironella i que un conductor l'havia distret preguntant-li per una direcció mentre un altre li sostreia la bossa de mà de l'interior del vehicle. Amb les targetes robades van retirar efectiu d'un caixer, ajudant-se del mòbil que també li havien robat.
Els vigilants municipals van poder localitzar i retornar a la víctima la seva bossa amb la majoria dels efectes personals, excepte les targetes i els diners en efectiu. Un mes després, dues dones de 83 i 75 anys estaven al carrer Pont de les Eres de Gironella quan un vehicle es va aturar i el conductor els hi va demanar indicacions. Mentre l’atenien, una altra persona els va furtar la bossa de mà que hi havia al caminador d’una de les dones. Posteriorment, van fer quatre extraccions d’efectiu en un caixer automàtic d’Avià.
Els Mossos van obrir una investigació i van poder determinar que els autors dels dos fets eren els mateixos i que el vehicle que utilitzaven per cometre els furts estava llogat amb un nom fals. Després de diverses gestions, els investigadors van poder identificar i detenir els implicats. Un d’ells va ser detingut el passat 2 de març a Manresa, i l’altre, dos dies després a Cornellà de Llobregat.
Furts al descuit contra persones vulnerables
Els Mossos han pogut relacionar els autors amb quatre furts més, ocorreguts els darrers dos mesos a Gironella (2), Bagà (1), Puig-reig (1) i Viver i Serrateix (1). En tots els casos les víctimes eren persones d’avançada edat i els lladres actuaven d’una manera similar. Un d'ells acumulava 13 detencions per delictes contra el patrimoni. L’altre implicat havia sigut detingut 15 vegades, també majoritàriament per delictes contra el patrimoni.