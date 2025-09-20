La nova estratègia dels lladres per robar a turistes en grans ciutats

Els lladres aprofiten qualsevol ocasió de distracció per robar els teus objectes personals o diners. Sobretot a les ciutats grans on el turisme crea aglomeracions de gent als carrers, als monuments turístics o als restaurants, aprofiten qualsevol racó i espai per, en un moviment, robar-te la bossa.
De fet, tot i que vagis amb ulls a l'esquena, les estratègies que tenen van canviant per ser cada vegada més imperceptibles i efectives. Un exemple és aquest vídeo d'un restaurant del barri gòtic de Barcelona en què es pot veure com un lladre li roba una bossa a un turista de la taula sense que s'adoni.
En el vídeo es pot veure com un grup de persones està xarrant en la taula d'un restaurant i una d'elles ha deixat la bossa de mà en terra, al costat de la seva cadira. Aleshores, el lladre s'acosta tranquil·lament a la taula i passa pel costat aprofitant per menejar la bossa de mà amb el peu.
Quan la bossa està allunyada i ningú el mira, l'arreplega d'en terra i la fica en altra bossa gran per evitar sospites. Així, sense que la persona que estava xarrant en la taula se n'hagi adonat, li han robat la bossa de mà amb, segurament, la cartera o el mòbil a dins.
Aquesta nova tècnica alerta sobre el perill de deixar en terra la bossa de mà amb objectes de valor dins. Per això, és recomanable no deixar-les en terra o si es fa, assegurar-se que quedin subjectes a la cadira o la taula per, en cas que algú les intenti robar, ho puguis notar de seguida.