Nova estafa bancària a través d'un missatge d'un càrrec de diners fals

Els Mossos alerten d'una nova estafa emergent a través de missatges fraudulents que comuniquen que has rebut un càrrec bancari al teu compte, però la realitat és que és fals. Els ciberestafadors aprofiten el dubte i la sorpresa de rebre un càrrec que no esperaves per treure't informació bancària o diners.
Com expliquen els Mossos al vídeo del seu perfil d'Instagram, el missatge fals et diu que per anul·lar el càrrec de diners has de trucar a un número de telèfon que et proporcionen o que faci clic en un enllaç que, en realitat, és fraudulent.
"En tots els casos acabaràs parlant amb una persona que es fa passar per un operador del teu banc", explica el policia al vídeo. Tot seguit, els ciberestafadors ja s'hauran guanyat la teva confiança i t'envien altre missatge amb uns codis per, aparentment, anul·lar la transferència de diners.
Si els comuniques aquests codis el que en realitat estàs fent és autoritzar el càrrec de diners. Solen ser grans quantitats que fan que, de primeres, la víctima s'espanti i actuï ràpidament i sense comprovar res per anul·lar la transferència.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat; però també busquen informació mèdica, ja que es paguen molt millor al mercat negre.
És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.