Una empresa està obligada a tenir paga extra de Nadal?

L'arribada de Nadal provoca una despesa excepcional a les famílies. En situacions com aquesta, és legítim preguntar-se, és obligatori que les empreses donin als seus treballadors una paga extra? La resposta és que sí. Segons l'Estatut dels Treballadors, l'empleat té dret a dues gratificacions extraordinàries a l'any, una en ocasió de les festes de Nadal per tenir un coixí econòmic en aquesta època de l'any.
La llei afirma que aquesta prestació s'ha d'abonar, a tot estirar, el 25 de desembre. El Ministeri de Treball també deixa clar l'exigència d'aquest pagament extraordinari. Tot i això, per exemple, si tens una incapacitat temporal per una malaltia o un accident que ha esdevingut en una baixa mèdica, no podràs adquirir aquest benefici. Ara bé, si estàs de baixa per maternitat o paternitat, sí que cobraràs la paga extra, però en funció del temps treballat, descomptant el que ja s'ha cobrat durant el període de maternitat o paternitat.
Hi ha dues formes de cobrar aquest benefici extraordinari de Nadal. Si no és una paga prorratejada, el cobrament serà en una data concreta establerta per la política interna de l'empresa. En aquest sentit, sempre sol ser durant la segona quinzena de desembre, entre el 15 i el 25 de desembre. Si no és el cas, rebràs la part proporcional durant tots els mesos de l'any com es fa amb altres pagaments extres al treballador. No obstant això, continua sent una gratificació obligatòria, però amb la diferència que es reparteix durant l'any.
Si el treballador no rep la paga extra, al ser considerat un dret fonamental que la companyia ha de complir, hi ha la possibilitat d'interposar una papereta de conciliació. Fins i tot, es pot arribar a un procés judicial entre totes dues parts. Ara bé, has de tenir en compte que després d'un any ja no tindràs el dret a reclamar la paga. És a dir, la gratificació econòmica haurà prescrit. Com a empresa, la clau es troba en gestionar adequadament el negoci i complir amb les obligacions per evitar problemes entre l'empleat i la companyia.
El nou salari mínim que recomana el consell d'experts del govern espanyol
El comitè d'experts que assessora el govern espanyol sobre el salari mínim interprofessional (SMI) ha complert el mandat que li va donar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ha plantejat dos escenaris de pujada d'aquesta renda mínima pel 2026: un amb tributació per l'IRPF i un altre, sense. Actualment, l'SMI a l'Estat és de 1.184 euros al mes amb 14 pagues, 16.576 euros bruts anuals.
Segons ha avançat El País i han confirmat a Europa Press fonts properes al comitè, els experts suggereixen incrementar l'SMI 37 euros al mes, fins als 1.221 euros mensuals amb 14 pagues -17.094 euros bruts anuals-, si es decideix que segueixi exempt de tributació o elevar-lo 56 euros mensuals, fins als 1.240 euros mensuals amb 14 pagues -17.360 euros bruts l'any-, si s'opta perquè passi a tributar a l'IRPF.