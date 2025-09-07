Alerta amb aquesta estafa a través d'una videotrucada de WhatsApp

Actualment, tothom utilitza WhatsApp per comunicar-se. És una aplicació senzilla i eficient per parlar amb qui vulguis i no importa l'edat que tinguis per aprendre a utilitzar-la. Però precisament per açò, és l'espai perfecte pels ciberdelinqüents. Una de les estafes més utilitzades és el robatori de dades a través d'una videotrucada de WhatsApp, que es va reinventant cada cert temps per flanquejar els límits de seguretat de l'aplicació.
Com et roben les dades?
Tot comença amb una videotrucada d'un contacte que, potser, no tinguis agregat a l'agenda, fet que ja t'hauria de fer dubtar. No obstant això, durant la trucada, la pantalla apareix en negre i quan l'interlocutor, és a dir, la víctima, diu que no li pot veure, el contacte li sol·licita que comparteixi la pantalla per a veure si realment funciona.
En aquest moment, i amb la pantalla compartida, la víctima rep un missatge en la part superior de la pantalla amb el codi de seguretat per accedir a WhatsApp. Com s'està compartint pantalla, el codi és visible per al ciberdelinqüent. D'aquesta manera, poden accedir a converses i extreure fotografies o vídeos dels xats de WhatsApp de la víctima.
Com ja tenen accés al WhatsApp de la víctima i als seus contactes, es fa passar per l'usuari a qui ha robat les dades per a sol·licitar diners a través de Bizum a la seva agenda de contactes o xats guardats en WhatsApp, i ho fa de manera urgent als amics o familiars.
Consells per a evitar aquest frau
L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) dona una sèrie de consells per poder evitar aquest frau si alguna vegada sospitem que hem caigut en la trampa. En primer lloc, recomana intentar reinstal·lar l'aplicació per a forçar a rebre un codi de seguretat i contactar amb el suport de WhatsApp per a sol·licitar ajuda.
Després, és necessari recopilar totes les evidències possibles per, en cas que sigui necessari, presentar una denúncia a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per suplantació d'identitat.
Per previndre aquestes situacions és millor establir la verificació en dos passos en l'aplicació, no compartir la pantalla sense estar segur amb qui es parla i mai s'ha de facilitar el codi de seguretat perquè són personals i intransferibles.