Mor Beneta Comellas, dissenyadora i «ànima» de TV Berguedà

La històrica dissenyadora gràfica de capçaleres, logotips i espots de la Televisió del Berguedà, Beneta Comellas, ha mort aquest dimarts als 68 anys, tal com ha informat la cadena a les xarxes socials. "Perdem una de les nostres figures imprescindibles", ha lamentat.
La Televisió del Berguedà s'ha referit a Comellas com la seva "ànima". I és que va entrar al grup el 2005, per encarregar-se dels sistemes d'emissió de la publicitat i de la coordinació, tal com explica El Punt Avui.
Des d'aleshores, va anar assumint cada vegada més responsabilitats fins al punt de convertir-se en un pilar de la televisió berguedana. A més del pes editorial en el disseny gràfic, Comellas també va destacar pel paper fonamental en les cobertures en directe de La Patum.
D'altra banda, es va dedicar a la ceràmica i va treballar en diversos projectes i tallers a la comarca, de la mà d'artistes de la zona com Montserrat Roig. Per tot plegat, quan es va jubilar el 2016, l’Ajuntament de Berga la va homenatjar i li va fer entrega d'un emblema de reconeixement pels 25 anys de trajectòria a la televisió en directe.