Els opositors a la central de la Baells en reclamen al Parlament la suspensió cautelar

La plataforma Pla de Clarà Viu i la CUP han denunciat al Parlament el que consideren un "menysteniment" del Govern cap al resultat de consultes celebrades el passat 28 de març a la Nou de Berguedà i Vilada. En aquest sentit, les entitats han reclamat la suspensió cautelar de la tramitació del projecte de central hidroelèctrica reversible previst al Berguedà.
Martina Marcet, portaveu de la plataforma i membre de la CUP del Berguedà, ha recordat que les consultes van evidenciar un rebuig majoritari al projecte, amb un 69% de vots en contra a la Nou de Berguedà i un 55% a Vilada. Tot i això, Marcet ha denunciat que el Govern manté el seu suport a la iniciativa.
Crítica a la visita de Paneque
La portaveu dels opositors ha criticat especialment la visita prèvia de la consellera Sílvia Paneque, en què es va anunciar el suport institucional -L'Energètica pública en serà accionista-, fet que, segons les entitats, "vulnera la neutralitat" que hauria de tenir l'executiu en processos participatius. També ha lamentat que s'hagués afirmat que el projecte tiraria endavant independentment del resultat de les consultes.
Les plataformes asseguren que tampoc s'ha escoltat la població afectada ni s'ha fet "un anàlisi rigorós" del projecte. En aquest sentit, alerten de mancances importants en la documentació, com la inexistència de la concessió d'aigua per part de l'ACA o la falta d'estudis geològics que garanteixin la viabilitat de la infraestructura. Per tot plegat exigeixen aturar cautelarment la tramitació fins que es revisin tots els aspectes tècnics i ambientals, així com els costos públics associats.
Des de la plataforma insisteixen que el projecte comporta riscos per als recursos hídrics, especialment en un context de sequera, així com possibles impactes geològics i ambientals greus en un espai "d'alt valor natural" com el Pla de Clarà. A més, qüestionen la utilitat energètica de la central, que consideren orientada a l'especulació més que a la producció.