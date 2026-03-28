El «no» s'imposa a la consulta de la central de la Baells: i ara què?

No hi ha hagut sorpresa. Totes les previsions indicaven que el “no” guanyaria a la consulta sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells i així ha estat. Això sí, mentre a la Nou del Berguedà la victòria ha estat molt clara -quasi 70% dels vots negatius- a Vilada ha estat molt més ajustat -55 a 45-. Si se suma el conjunt dels dos municipis, sis de cada deu dels votants han optat per rebutjar el projecte mentre que quatre hi han donat suport. Ara bé, tothom era conscient que es tractava d'una consulta no vinculant. En aquest sentit, si no hi ha cap sorpresa, el projecte continuarà la tramitació i tot apunta que ho farà amb L'Energètica pública com un dels seus socis.
Consulta vàlida, però no vinculant
El projecte de central reversible de la Baells afecta tres municipis. En el cas de Cercs, malgrat oposar-s'hi inicialment, ha virat fins al suport explícit després de vincular-lo al desmantellament de l'antiga tèrmica de Cercs. En aquest sentit, els promotors de la instal·lació renovable han acordat aportar-hi dos milions d'euros, tant per a la redacció d'un projecte de costos com per la demolició en si.
En canvi, Vilada i la Nou de Berguedà han supeditat el suport a una consulta no referendària. Els seus resultats són vàlids -s'ha superat àmpliament el llindar del 30% que s'havia fixat per tal que els ajuntaments assumissin la postura com a pròpia-, però no vinculants. No només per la naturalesa de la convocatòria, sinó perquè els municipis no tenen capacitat per aturar-lo.
Ho sabien els alcaldes i també els veïns. En aquest sentit, al llarg de la jornada entre els votants es respirava un cert ambient de resignació conscients que el projecte no depenia del resultat a les urnes. El portaveu dels promotors, el berguedà Carles Farràs, ja havia explicat que si el “no” s'imposava “continuaran fent pedagogia” per tal que “augmentés el grau d'acceptació”. En aquest sentit, en les darreres setmanes s'han succeït els anuncis de les diverses compensacions que ofereixen als municipis i que ara caldrà veure si es mantenen.
Resultats complets a Vilada
A Vilada el resultat ha estat força ajustat.
- Vots afirmatius: 101 (44,3%)
- Vots negatius: 126 (55,3%)
- Vots blancs: 1 (0,4%)
- Vots nuls: 0
- Participació: 228 (58,3%)
Resultats complets a la Nou de Berguedà
A la Nou de Berguedà s'ha imposat clarament el "no" amb un 69,8% per un 30,8%.
- Vots afirmatius: 32 (30,8%)
- Vots negatius: 72 (69,2%)
- Vots blancs: 0 (0%)
- Vots nuls: 0
- Participació: 104 (66,6%)
El paper de L'Energètica
Fa poc més d'una setmana, la consellera Sílvia Paneque va anunciar al Berguedà que el Govern autoritzaria L'Energètica a ser accionista de la societat que construirà i operarà la central de la Baells. Inicialment, serà un 10% -ampliable al 20%-, però els promotors -l'austríaca Verbund i l'espanyola e-Storagy- han apuntat que no descarten que la participació acabi sent major.
Tenint en compte que la República d'Àustria té per llei un mínim del 51% de Verbund, ja en una fase inicial més d'un terç del consell d'administració serà de capital públic. L'empresa catalana també hi tindrà capacitat de veto així com la possibilitat de designar un representant permanent dels municipis.
En aquest sentit, l'alcalde de Vilada, Quim Espert, admet a Nació que encara que hagi guanyat el no, si al final el projecte continua endavant “prefereixen que L'Energètica en formi part”. “Tindrem un interlocutor directe i pròxim”, afegeix. Un pensament compartit per altres ajuntaments de la comarca, que han començat a veure el projecte amb més bons ulls a mesura que l'empresa de la Generalitat s'hi ha implicat.
“L'administració s'ha posicionat molt clarament”, assegura per la seva banda, Josep Maria Peixó, alcalde de la Nou de Berguedà. “L'Energètica hi participarà perquè es va aprovar dimarts. Està tot dat i beneït”, es lamenta. En aquest sentit, considera que la consulta s'hauria hagut de celebrar abans.
Una instal·lació estratègica
Les centrals reversibles són claus en un context de creixent importància de les renovables en el mix elèctric. En aquest sentit, la Generalitat considera aquest projecte totalment estratègic i, per aquest motiu, ha autoritzat L'Energètica a formar-ne part.
Les mesures per fer front a la guerra de l'Iran, a més, han afavorit aquestes instal·lacions. En aquest sentit, el decret llei del govern espanyol -avalat pel Congrés dels Diputats- les qualifica d'interès general. Això en justifica l'expropiació forçosa dels terrenys -fins i tot en el cas que no hi hagués acord amb els propietaris- i n'allarga el temps per construir-les dels actuals set als dotze anys.