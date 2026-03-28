Dos municipis del Berguedà voten sobre la central de la Baells conscients que no és vinculant

La consulta sobre la central hidroelèctrica reversible de la Baells serà vàlida. Aquest migdia, tant la Nou de Berguedà com Vilada, havien superat el llindar del 30%, el mínim que havien fixat els ajuntaments per tal d'assumir-ne els resultats. De fet, a primera hora de la tarda ja es fregava el 50%.
Ara bé, els veïns d'aquestes dues poblacions són ben conscients que els resultats no seran vinculants. Es tracta d'una consulta no referendària i, a més, els ajuntaments no tenen potestat per aturar el projecte. En aquest sentit, al llarg del matí es respirava un cert ambient de resignació per unes votacions que es tancaran a les vuit del vespre, just abans que comenci el recompte.
Resultats ajustats?
No s'han fet enquestes, malgrat que fa unes setmanes semblava que el "no" podria guanyar per golejada i en els darrers dies la sensació és que s'ha equilibrat. El dia ha començat animat a la Nou de Berguedà, on l'urna ha començat la jornada amb les nou paperetes de veïns que dijous ja van emetre el seu vot de manera anticipada. Amb 156 persones censades, calia arribar als 47 participants perquè la consulta fos vàlida, xifra que al punt del migdia ja s'havia superat. De fet, els votants creuen que el resultat serà molt ajustat, ja que en moltes ocasions qui defensi l'opció del "sí", la menys popular, pot haver-s'ho quedat per ell.
"És complicat perquè aquí el poble la gent es coneix molt i a vegades de viva veu no ho diu i després té el seu vot privat, és una mica difícil de dir, jo diria que estarà meitat i meitat", augura la Núria Puig. En Pol Pons, per la seva banda, creu que és important poder votar: "Posem en relleu el que comporta la central per la Nou, tots els problemes que pot portar o els beneficis, depèn del vot de cadascú, avui és un dia molt important per a nosaltres i pel futur de la Nou", diu. Amb tot, voldria que es tingués en compte la seva veu, però creu que no serà així.
Un altre veí, l'Ignasi Garcia, veu bé que es faci una jornada de consulta perquè el poble pugui dir la seva, sobretot perquè s'ha optat per dibuixar la central en uns terrenys situats en un paratge natural. "Volíem que es fes aquesta votació, encara que no sigui vinculant, però que es fes i que la gent del poble pugui expressar-se i dir la seva, la llàstima és que, potser, surti el que surti, no es tindrà molt en compte", ha apuntat.
El posicionament oficial de l'ajuntament
L'alcalde de Vilada, Quim Espelt, explica a Nació que la jornada transcorre amb normalitat i amb un degoteig de vots. De fet, entre els vots anticipats i els d'aquest matí, la participació ja s'acosta al 50%. És ben conscient que els municipis no poden autoritzar ni frenar un projecte com la central reversible de la Baells.
"El que avui surti en la votació popular serà el posicionament oficial del municipi, i actuarem en aquest sentit", ha dit, tot recordant que en fase d'al·legacions del projecte ja van demanar que es tingués en compte l'opinió de la gent que viu als municipis. Si guanya el "sí", admet que "la central tindrà acceptació social", mentre que si s'imposa el "no", demanaran a les empreses promotores que desisteixen, però sent conscients que la tramitació continuarà.
Veïns, com Mike Fawler, ha explicat que abans de la consulta han rebut informació sobre el projecte. "Hem rebut moltes coses de l'Ajuntament sobre això i la importància d'involucrar-se en el procés", ha dit a peu d'urna. D'altres, com en Joan Casòliva, que també és jutge de pau al municipi, es mostra contrari a la infraestructura. "Mirarem de posar-hi una pega, si cal, ara, tant si votem que sí com si votem que no, això es farà", creu.