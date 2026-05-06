Segueix Nació a Google: així pots escollir-nos com la teva font preferida per no perdre't cap notícia

Google ha llançat una nova funcionalitat que facilita l'accés a les notícies d'actualitat de manera personalitzada. Es tracta de les Fonts Preferides (Preferred Sources), que permet escollir els mitjans que vols que t'apareguin quan fas una cerca concreta.
D'aquesta manera, si selecciones Nació en aquest enllaç, Google tindrà en compte les teves preferències i prioritzarà les seves notícies a l'apartat de Notícies destacades, les que apareixen a dalt de tot quan fas una cerca, perquè no te'n perdis cap. I no només es pot seleccionar un únic mitjà, sinó que se'n poden triar de diversos entre els que cadascú consideri de més confiança per mantenir-se informat.
En la imatge a continuació apareix el que hauria de mostrar-se en pantalla quan es clica a l'enllaç indicat. Només cal marcar el mitjà amb un tick blau tal com es veu a la imatge i, a partir d'aleshores, Google et mostrarà les notícies que consideri que poden ser del teu interès mitjançant el seu algoritme. Si no apareix Nació de manera predeterminada, es pot trobar fàcilment buscant-lo a la barra de cerca.
A banda de Nació, també pots seleccionar El Món de la Tele si no vols perdre't el millor contingut sobre el sector audiovisual català, espanyol i internacional, amb crítiques culturals, reculls d'audiències i l'actualitat més rellevant. I, si el que vols és el millor contingut sobre criança, segueix a Criar.
Fonts preferides, una eina testada als Estats Units i l'Índia
La funcionalitat de Fonts preferides ha estat en fase de proves a diversos països com els Estats Units i l'Índia abans d'estrenar-se a l'Estat. Durant aquest període, Google explica que els mitjans seleccionats pels usuaris van veure multiplicada la seva visibilitat, així com l'afluència de lectors. Per tant, si creus que la tasca que es fa a Nació és de qualitat i honesta, pots donar-li suport escollint-lo com un dels mitjans preferits.