Les tempestes amenacen la Patum de Berga

Dijous de Corpus, dijous de Patum. Berga viu avui el dia més esperat de l'any. Però ho farà amb l'ai al cor i els ulls al cel. La jornada estarà marcada pels xàfecs i tempestes, que podran descarregar amb molta intensitat al Berguedà. En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos de nivell taronja i groc per aquesta tarda i nit.
Precipitacions localment molt intenses
Segons el Meteocat, fins al final del matí no es descarta algun plugim aïllat i minso al Camp de Tarragona i al sud del litoral central. A partir de llavors s'esperen alguns ruixats a la meitat est del país mentre que a la tarda afectaran de manera general també el terç nord i, de manera més aïllada, qualsevol punt, especialment al prelitoral.
El Berguedà, juntament amb el Ripollès, Osona i la Garrotxa seran una de les zones zero de les tempestes d'aquesta tarda. En aquest sentit, no només poden ser intenses -localment torrencials- sinó que podrien ser abundants o molt abundants, superant puntualment els 50 litres.
Els predictors del Meteocat expliquen a Nació que els models indiquen que les precipitacions començaran a afluixar entre les vuit del i les nou del vespre, fins a desaparèixer del tot. "Anirà just
Durant la tarda hi haurà xàfecs i tempestes, que a més poden ser fortes (hi ha avisos per intensitat de pluja). Els models indiquen que a partir de les 20 o 21 h la precipitació minvarà progressivament, fins a desaparèixer del tot.
Avisos del Meteocat al Berguedà
De moment, el Meteocat té activat avisos per dijous a la tarda i a la nit en un total de 36 comarques per la possible acumulació de 20 litres en mitja hora. En la majoria de casos -regió metropolitana de Barcelona, part de les comarques gironines i l'interior del Camp de Tarragona són de nivell groc. Però en sis comarques -Berguedà, però també Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà- són de nivell taronja.
En el cas de la Patum, els actes de la tarda de ben segur que quedaran afectats mentre que caldrà veure si a quarts de deu del vespre, quan ha de començar la Patum Completa, encara podria ploure.
Avís per intensitat de pluja (perill màxim 4/6)
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
A més, en el denominat triangle del senglar -entre Vic, Olot i Ripoll- s'ha activat per primera vegada l'avís d'intensitat de pluja en tres hores. Concretament, quatre comarques tenen la possibilitat de superar l'acumulació de 60 litres en aquest període.
Avís per intensitat de pluja en 3 hores (perill màxim 1/6)
- Ripollès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
De cara a divendres a la matinada, el Meteocat té activat un avís convencional per intensitat de pluja en quatre comarques de la costa tarragonina: Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf.