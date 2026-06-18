L’Hospital de Berga tindrà l'única ressonància magnètica pública de la comarca

L’Hospital de Berga iniciarà les properes setmanes les obres d’adequació de l’espai que acollirà el futur equip de ressonància, que convertirà l’Hospital en el centre amb l’única ressonància magnètica pública del Berguedà. Actualment, tota l’activitat generada des de l’Hospital de Berga i des de l’Atenció Primària – gairebé 3.000 ressonàncies a l’any- s’ha de derivar a centres externs (Berga, Manresa o Barcelona). La implantació d’un equip propi permetrà resoldre aquestes proves en proximitat i reduir significativament els desplaçaments fora de la comarca. La incorporació d’aquesta tecnologia permetrà millorar la capacitat diagnòstica de l’Hospital de Berga, incrementar la resolució en pacients ingressats i urgències, reduir la dependència de proveïdors externs i millorar la traçabilitat de tot el procés assistencial.\r\n\r\nLa nova instal·lació s’emmarca en l’estratègia del Servei Català de la Salut (CatSalut) per apropar els mitjans diagnòstics a la ciutadania i garantir l’equitat territorial, especialment en territoris que encara no disposen d’aquest equipament dins del sistema públic. Per fer-ho possible, cal executar prèviament les obres d’adequació dels espais, que tenen un pressupost de més de 513.000 euros. Els treballs es duran a terme a la planta -1 de l’Hospital i inclouran l’adequació arquitectònica dels espais i la implantació de les instal·lacions tècniques necessàries per al funcionament de la nova ressonància. Amb aquesta actuació, l’Hospital de Berga reforça el seu paper com a centre resolutiu dins la Regió Sanitària Catalunya Central i garanteix una major equitat territorial per a la ciutadania del Berguedà.\r\n