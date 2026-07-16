L'Hospital de Berga llança un projecte per a la rehabilitació a casa amb vídeos i exercicis guiats

L'Hospital de Berga ha iniciat una iniciativa per facilitar que les persones amb determinades lesions musculoesquelètiques puguin començar el procés de rehabilitació a casa des del mateix dia del diagnòstic. D'aquesta manera, la incorporació d'aquests vídeos i materials informatius agilitzarà la demanda assistencial ja que contribuirà a millorar la qualitat de vida dels pacients des del diagnòstic, permetrà reduir els temps d'espera i posarà al centre el pacient, convertint-lo en el protagonista de la seva recuperació.
Quines lesions cobreix aquest projecte?
En aquesta fase inicial de la mesura, el projecte cobreix quatre patologies de baixa complexitat però molt recurrents. És el cas de la fascitis plantar, gonàlgia (mal de genoll), trocanteritis i reforç muscular de l'extremitat inferior.
La iniciativa ofereix una sèrie d'exercicis per tal de reduir el dolor, mantenir o millorar la funcionalitat i afavorir una millor evolució de la lesió fins i tot abans de començar les sessions de fisioteràpia a l’Hospital si són necessàries. De totes maneres, durant els propers mesos, el programa s'ampliarà amb l'objectiu de cobrir més lesions.
Com funciona el programa?
Els vídeos demostratius i el material terapèutic contenen indicacions guiades pel Servei de Rehabilitació. Després, aquests materials s'entreguen a les persones necessitades perquè puguin començar els exercicis i, en conseqüència, engegar el procés de rehabilitació.