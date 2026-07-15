Una nova eina mesura la humitat de la vegetació en temps real i millora la prevenció d'incendis

Una nova eina del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) permet conèixer la humitat de la vegetació en temps real i millorar la prevenció d’incendis. En el cas de Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i a l'interior de Girona.\r\n\r\nEn aquestes regions es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, fet que sol ser indicatiu d’estrès per sequera. Segons els experts, si arriba a ser inferior al 80%, cal estar alerta, perquè vol dir que la vegetació està molt seca i pot encendre’s amb més facilitat, tal com explica el CREAF.\r\n\r\nLa humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d’incendis perquè és difícil estimar-la amb precisió. Tanmateix, combinada amb altres paràmetres, com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d’incendis més precisos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nCatalunya acumula 3.800 hectàrees cremades en només deu dies Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n