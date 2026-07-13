El Festival TIFA torna a Borredà amb tres dies de teatre, música i tallers per a tota la família

Si esteu buscant un pla diferent per viure l'estiu a la fresca, en plena natura i amb propostes culturals de primer nivell per a la canalla, apunteu bé aquestes dates a l'agenda. Del 17 al 19 de juliol, el municipi de Borredà (Berguedà) es convertirà en l'epicentre de la cultura familiar amb la celebració de la 5a edició del Festival TIFA.
Després de l'èxit dels anys anteriors, el festival torna amb tres dies plens d’energia, molta il·lusió i una programació transversal dissenyada perquè tant els infants com els adults visquin una experiència única en un entorn rural privilegiat.
Teatre, dansa, música i creativitat a l'aire lliure
L'essència del TIFA és apropar les arts escèniques a les famílies des d'una mirada lúdica, conscient i de qualitat. Enguany, el ventall d'activitats està pensat per a tots els gustos i edats, combinant moments de moviment amb espais de calma i aprenentatge interactiu:
- Música en directe: concerts i espectacles musicals on el ritme farà ballar a tota la tribu de peus a terra.
- Teatre i dansa: representacions visuals i històries captivadores que busquen despertar la imaginació de la canalla i fer reflexionar els més grans.
- Tallers creatius: espais lliures de tecnologia on els nens i nenes podran experimentar amb les mans, pintar, inventar i desenvolupar les seves habilitats artístiques en grup.
A més de la programació oficial, el gran atractiu del festival és el mateix poble de Borredà. Els carrers i places es transformen en escenaris vius on les famílies poden passejar, dinar a la fresca i compartir estones de joc lliure i germanor amb altres mares, pares i criatures.
El Festival TIFA s'ha consolidat com una de les cites imprescindibles de l'estiu al Berguedà gràcies a la seva aposta per una cultura accessible, propera i molt vinculada al territori. És la combinació perfecta entre una excursió d'estiu i una bona dosi d'art i diversió.
Podeu consultar tots els detalls dels horaris, les ubicacions de cada espectacle i les companyies convidades al seu Instagram. Prepareu el barret, l'aigua fresqueta i moltes ganes de passar-ho bé!