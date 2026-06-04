La Patum vibra amb Els Segadors i clama «independència»

La Patum ha donat el tret de sortida amb el Cant dels Segadors i una emoció desbordant, que ha estat marcada pels crits d'independència i la reivindicació per l'alliberament nacional. Enguany una de les novetats a la plaça Sant Pere ha estat una sèrie de pancartes contra el racisme i el feixisme que s'han desplegat just abans de l'himne. També ha destacat la presència de cartells antifeixistes i crits contraris a la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Puntual, el toc tres quarts de deu de la nit, ha marcat l'inici a la Patum Completa d'aquest dijous. L'encarregat de marcar el ritme del començament ha estat el Tabal que, de seguida, ha unit els patumaires en un sol crit d'eufòria. Les persones concentrades a la plaça, alguns des de feia més d'una hora, han començat a saltar com bombolles en una olla a pressió.
Sortint des del capdamunt de les escales de l'Església de Santa Eulàlia, s'ha desplegat una gran estelada sobre els caps dels patumaires que ha traspassat l'espai, ple a vessar, entre càntics sobiranistes i contraris a l'estat espanyol. També s'han vist estelades, vermelles i blaves, i alguna bandera amb la creu de Sant Jordi, que ha passat desapercebuda.
Els balcons de la plaça, carregats de berguedans expectant, també s'han sumat a la reivindicació amb més banderes independentistes, com ja va succeir en l'edició de l'any passat. Les darreres notes de l'himne nacional català han anat acompanyades d'un breu silenci i, finalment, un crit de "visca Catalunya lliure", que ha ressonat davant les càmeres i els representants polítics i institucionals, entre els quals hi ha l'alcalde de la CUP, Ivan Sànchez, la Consellera d’Interior, Núria Parlón i el president de Junts per Catalunya, Jordi Turull.