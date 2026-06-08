Identifiquen una persona per llançar ous als gegants a la Patum: «Li caurà a sobre tot el pes de la llei»

La Policia Local de Berga ha identificat la persona acusada d'un llançament d'ous contra la imatgeria de la Patum i l'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'espera d'iniciar diligències penals per atemptat contra el patrimoni. Així ho ha explicat l'alcalde, Ivan Sànchez, que ha reblat que faran que "li caigui tot el pes de la llei a sobre".
El batlle ha apuntat que s’ha obert un expedient administratiu i que, la setmana que ve, s’obriran diligències penals. Tanmateix, ha insistit que es faran pagar “tots els danys que comporti refer o netejar el vestit de la geganta” i ha afegit que es farà ús de “totes les vies” per recordar que el consistori es pren “molt seriosament el patrimoni” i que, quan passa un incident d’aquest tipus, “s’ha de resoldre amb totes les conseqüències”.
Els fets van passar dissabte passat, quan es va saber que una persona havia tirat ous des d’un balcó contra la Geganta Vella, contra la Guita Xica i també contra els músics. “Va ser identificada ahir mateix, de matinada, i ara estem en un moment en què hem de procedir a què li caigui tot el pes de la llei a sobre”, ha explicat Sànchez.
Si bé, l'alcalde ha deixat clar que no es tracta d’una detenció. Ara bé, ha subratllat que haurà de pagar tots els danys que comportin els desperfectes ocasionats.