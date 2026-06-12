La persona que va llançar ous contra els gegants de la Patum des d'un balcó podria anar a la presó

L'home que va llençar ous contra els gegants de la Patum podria anar a la presó si el vestit de la Geganta Vella no es pot netejar. Segons ha explicat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, caldrà que els especialistes analitzin si cal fer un vestit nou. En cas que sigui així, tal com ha assenyalat Sànchez, l'autor dels fets pot enfrontar-se a una condemna d'entre sis mesos i dos anys de presó "si el jutge ho considera".
Els fets es remunten a la celebració de la Patum, quan la Policia Local de Berga va identificar una persona que havia llançat mitja dotzena d'ous des d'un balcó contra la Geganta Vella, la Guita Xica i els músics. "Li caurà a sobre tot el pes de la llei", va dir llavors Sánchez. L'Ajuntament va obrir un expedient administratiu i va insistir que es farien pagar "tots els danys que comporti refer o netejar el vestit de la geganta".
Per això, aquest dijous, diferents persones implicades en la restauració i neteja de la Geganta Vella han començat a analitzar l'estat de la roba. Segons ha explicat el batlle, es treballa amb dos possibles escenaris. D'una banda, que el vestit es pugui netejar -després de retirar tota la pedreria-; i, d'altra, que no es pugui i que, per tant, calgui fer-ne un de nou.
Durant els pròxims dies s'obrirà el procés penal i, "si el jutge ho considera, la condemna pot arribar a ser d'entre sis mesos i dos anys de presó", ha insistit Sánchez. Des de l'Ajuntament han ressaltat que aniran "a totes" perquè l'autor de la llançada d'ous pagui pels fets: "És un dels nostres patrimonis. Més enllà del valor de les figures, té un valor sentimental i no se li pot faltar el respecte d'aquesta manera".